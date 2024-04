Il prossimo smartphone pieghevole di Google potrebbe avere un nome inaspettato. Alcune fonti ritengono che fino a pochi giorni fa tra le intenzioni del colosso vi sarebbe stata quella di mantenere invariata la denominazione del suo dispositivo di seconda generazione ma qualcosa potrebbe essere cambiato.

Aveva già fatto notizia la voce per cui la novità di quest’anno riguardava principalmente la scelta di ampliare la famiglia Pixel 9 proponendo anche un Pixel 9 Pro XL, a ciò si aggiunge la possibile decisione di Google di chiamare il suo pieghevole Pixel 9 Pro Fold.

Google Pixel 9 Pro Fold sarà un vero top di gamma?

La scelta di chiamare il prossimo pieghevole “Google Pixel 9 Pro Fold” non è così banale come potrebbe apparire. Inserendo lo smartphone all’interno della famiglia di top di gamma prevista per quest’anno e attribuendo ad esso una tale denominazione, Google non farà che creare delle aspettative decisamente alte che dovranno corrispondere alla realtà per non intaccare quel rapporto di fiducia con il pubblico che negli ultimi anni è riuscita a creare.

L’evoluzione dei Google Pixel ha raggiunto dei risultati davvero soddisfacenti, che rendono i dispositivi al pari dei top di gamma Apple o Samsung. Per l’azienda di Mountain View ora sarà compito arduo proporre un pieghevole le cui prestazioni superino di gran lunga quanto garantito dalla concorrenza e dai suoi stessi Pixel 9.

Le indiscrezioni trapelate fino a questo momento suggeriscono la presenza di un display interno da 8,02 pollici e di un display esterno da 6,29 pollici. Il chip sarà un Tensor G4 mentre la batteria avrà una capacità di 5000 mAh. Molto probabilmente il retro del dispositivo accoglierà un comparto fotografico costituito da tre sensori di cui non conosciamo ancora alcun particolare. Esteticamente il Google Pixel 9 Pro Fold somiglierà molto ai Pixel 9, di cui sono trapelate già diverse immagini che hanno mostrato dei dispositivi davvero interessanti ed eleganti.