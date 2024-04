Sappiamo che il sotto brand di Xiaomi è al lavoro sulla realizzazione di un nuovo tablet di fascia media, cioè Poco Pad. Tuttavia, l’azienda sta anche preparando l’arrivo ufficiale di un nuovo smartphone di fascia medio-alta, ovvero il prossimo Poco F6 Pro. Di quest’ultimo ne abbiamo già sentito parlare in queste settimane, ma ora lo smartphone ha ricevuto anche l’importante certificazione FCC. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Poco F6 Pro, il nuovo medio di gamma di Poco riceve la certificazione FCC

Nel corso delle ultime ore uno dei prossimi smartphone a marchio Poco ha ricevuto l’importante certificazione dell’ente FCC. Stiamo parlando del prossimo Poco F6 Pro e questo significa che il suo debutto è ormai dietro l’angolo. Lo smartphone in questione è stato registrato con il numero di modello 23113RKC6G e questo significa che potrebbe essere a tutti gli effetti una versione re-branded di un altro smartphone a marchio Redmi.

Ci riferiamo in particolare allo scorso Redmi K70, che è stato registrato in passato con un numero di modello quasi identico, ovvero 23113RKC6C. Dalla certificazione FCC, comunque, è emerso che il nuovo dispositivo a marchio Poco potrà contare su una batteria piuttosto capiente da 5000 mah. Immaginiamo che ci sarà il supporto per la ricarica rapida, ma per il momento non ci sono informazioni ufficiali.

Insomma, il nuovo Poco F6 Pro è quasi pronto ad arrivare in veste ufficiale sul mercato. Ricordiamo che potrebbe trattarsi di un re-branded di Redmi K70 e, se sarà così, possiamo aspettarci le seguenti caratteristiche tecniche: