Il nuovo aggiornamento Moment 5 di Windows 11 è finalmente disponibile in versione stabile per tutti gli utenti. Nel mentre, i beta tester rendono nota una notizia al quanto discussa. Infatti, sembra che Microsoft abbia dato inizio i temuti test per inserire la pubblicità nel menù Start.

È un po’ che Microsoft intende sperimentare questa opzione, ma dopo varie sperimentazioni non è mai stata rilasciata in versione stabile. Questo dipende soprattutto dalle continue critiche sollevate dalla fanbase dell’azienda di Redmond. La continua perseveranza di Microsoft su questo argomento però fa supporre che presto verrà implementata con l’arrivo dell’aggiornamento a Windows 11 24H2 nella seconda metà dell’anno.

Arrivano le pubblicità nel menù Start di Windows 11?

Per chi non conoscesse ancora la finalità di questa opzione, le pubblicità inserite nel menù Start servirebbero a promuovere le app sul Microsoft Store nella sezione “Consigliati” del menù stesso. Una simile impostazione è già presente con Windows 10 e potrebbe essere presto implementato con gli spot pubblicitari.

Al momento, come confermato da Engadget, Microsoft renderà disponibili le pubblicità solo agli utenti che sono iscritti al programma Insider e che hanno installato l’ultima versione di Windows 11 dal Beta Channel. Inoltre, un ulteriore requisito è che gli utenti in questione si trovino negli Stati Uniti. Dunque, tutti coloro che al momento non sono negli USA possono stare tranquilli. Almeno per un po’ la funzione non sarà presente nel proprio menù Start. Inoltre, non è ancora chiaro se questa opzione verrà effettivamente resa disponibile per tutti.

C’è però una possibile notizia positiva per tuti coloro che sperano di non vedere mai questa opzione realizzata. Infatti, il colosso di Redmond ha previsto per i suoi utenti la possibilità di disabilitare le pubblicità su Windows 11 proprio a partire da quelle in arrivo nel menù Start. Per procedere basta recarsi nelle impostazioni del sistema operativo e poi cliccare su “Personalizzazione”. In questa sezione è possibile disattivare il toggle “Mostra raccomandazioni per consigli, promozioni sulle app e altro” nella sezione Start.