Ogni mese, i vari big del settore streaming aggiornato i propri cataloghi con tanti nuovi contenuti multimediali. Una della aziende più rinomate e più apprezzate dagli utenti è sicuramente Netflix. Il big del settore, propone infatti da sempre numerosi titoli di rilievo, tra film e serie tv di successo. Ora siamo a metà del mese di aprile. Tuttavia, l’azienda ha già rivelato i nomi di alcuni dei titoli che saranno introdotti sul catalogo a partire dal prossimo mese. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Netflix, ecco i nomi dei titoli che arriveranno sulla piattaforma a maggio

Nonostante sia ancora metà aprile, il colosso dello streaming Netflix ha rivelato i nomi di alcuni dei titoli che vedremo arrivare ufficialmente sulla piattaforma a partire dal prossimo mese. Come già detto in apertura, infatti, l’azienda aggiorna costantemente il suo catalogo, proponendo titoli di successo.

Tra i titoli in arrivo, sappiamo ad esempio che a maggio debutterà finalmente la prima parte della terza stagione della nota serie tv ispirata ai romanzi rosa di Julia Quinn. Ci stiamo riferendo in particolare a Bridgerton 3 e questa volta sappiamo che i protagonisti saranno Penelope Federington e Colin Bridgerton. Vediamo qui di seguito i nomi dei titoli che vedremo arrivare a maggio su Netflix.

Serie tv in arrivo su Netflix a maggio 2024

• UN UOMO VERO – in arrivo a partire dal 2 maggio 2024

• BODKIN – in arrivo a partire dal 9 maggio 2024

• BRIDGERTON S3 – in arrivo a partire dal 16 maggio 2024

• ERIC – in arrivo a partire dal 30 maggio 2024

• BUYING LONDON –

Film in arrivo su Netflix a maggio 2024

• SEI NELL’ANIMA – in arrivo a partire dal 2 maggio 2024

• UNFROSTED: STORIA DI UNO SNACK AMERICANO – in arrivo a partire dal 3 maggio 2024

• MOTHER OF THE BRIDE – in arrivo a partire dal 9 maggio 2024

• THELMA L’UNICORNO – in arrivo a partire dal 18 maggio 2024

• MY ONI GIRL – in arrivo a partire dal 24 maggio 2024

• UNA PARTE DI TE – in arrivo partire dal 31 maggio 2024