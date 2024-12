WhatsApp, Instagram e Facebook: problemi in queste ore per tutti gli utenti

Era forse un po’ che non se ne parlava ma ecco che l’argomento tornare improvvisamente di moda: c’è di nuovo un problema per quanto riguarda le piattaforme di Meta. Instagram, WhatsApp e Facebook sono infatti al centro di un down (o quasi) generale.

Le tre piattaforme infatti starebbero registrando dei problemi che si sono diffusi proprio in questa serata di mercoledì 11 dicembre 2024. Sono arrivate diverse segnalazioni già verso le ore 18:00, con il celebre portale Downdetector che ha cominciato a raccoglierle. A quanto pare il problema non sarebbe solo dell’Italia ma anche degli Stati Uniti, così come di altre nazioni europee tra cui anche Francia, Germania e Regno Unito.

WhatsApp, Instagram e Facebook in down: le segnalazioni degli utenti

Gli utenti lamentano l’impossibilità di pubblicare post, commentare o accedere agli strumenti professionali delle piattaforme. Su Instagram, ad esempio, compare il messaggio “Impossibile caricare l’attività” durante l’accesso. Problemi simili sono stati segnalati su Facebook e WhatsApp, dove l’accesso alle funzioni principali risulta compromesso.

Un portavoce di Meta, tramite un messaggio su Facebook, ha indicato che il disservizio è legato a una manutenzione in corso: “Facebook è attualmente in manutenzione, ma dovresti poter accedere nuovamente tra pochi minuti”. Tuttavia, non è stato chiarito se questa manutenzione riguardi anche Instagram e WhatsApp né le cause specifiche di un down di questa portata.

Consigli durante il down di queste app

Come in casi analoghi, si consiglia agli utenti di evitare operazioni sensibili, soprattutto mentre le piattaforme funzionano in modo intermittente. Gli utenti stanno utilizzando altre piattaforme, come X, per cercare informazioni e conferme sui problemi in corso, alimentando ironia e reazioni tipiche di queste situazioni.

Il down odierno sottolinea ancora una volta l’importanza di una comunicazione tempestiva da parte delle grandi aziende tecnologiche, soprattutto quando disservizi di questa portata coinvolgono miliardi di utenti in tutto il mondo.