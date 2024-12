Il Natale è un periodo di gioia, condivisione e generosità, ma non solo. Anche un momento per riflettere su chi vive in difficoltà. A tal proposito, Fastweb, attraverso due campagne di numerazione solidale, offre ai suoi clienti l’opportunità di fare la differenza. In che modo? Sostenendo le attività della Comunità di Sant’Egidio e di For a Smile Onlus.

Fastweb e la Comunità di Sant’Egidio, un Natale per tutti

Dal 1968, la Comunità di Sant’Egidio è un punto di riferimento per chi vive ai margini della società. Essa infatti promuove da sempre la solidarietà attraverso numerose iniziative. Una delle più importanti è il pranzo natalizio. Un evento che dal 1982 unisce persone in difficoltà e volontari attorno a una tavola imbandita. Creando così un momento di vera comunità. Quest’anno, l’obiettivo è coinvolgere oltre 80.000 persone in Italia e più di 250.000 in tutto il mondo. Per supportare questa iniziativa, i clienti Fastweb potranno donare 5 o 10€ da rete fissa. Oppure 2€ tramite SMS al numero 45586, dal 2 al 29 dicembre. Ogni contributo aiuterà Sant’Egidio a garantire un Natale più dignitoso e sereno per tanti.

Ma non finisce qui. Infatti da oltre 18 anni, For a Smile Onlus si impegna per migliorare la qualità della vita dei bambini con progetti innovativi. Tra questi, vi è “Basta una Zampa”, un programma di Dog-Pet Therapy pensato per bambini ospedalizzati e con disabilità. Questa terapia, ripresa dopo la pandemia, ha dimostrato benefici concreti. In quanto aiuta i piccoli pazienti a ridurre lo stress e a migliorare la loro socialità.

Dal 15 dicembre al 4 gennaio, sarà possibile contribuire anche a questa causa donando al numero 45596. Ogni donazione finanzierà sessioni di terapia dedicate ai bambini, alle loro famiglie e al personale sanitario.

Insomma, in occasione del periodo natalizio, Fastweb invita i suoi clienti a partecipare a queste campagne. Così da trasformare un semplice gesto in un aiuto concreto per chi ne ha davvero bisogno. Con una piccola donazione, possiamo rendere il Natale più luminoso per molti, regalando speranza, sostegno e un sorriso.