HoMobile lancia un’offerta altamente competitiva, destinata a chi decide di effettuare la portabilità del proprio numero telefonico. Tale opzione prevede minuti e SMS illimitati, insieme a 100GB di traffico dati in 4G. Il tutto a soli 4,99€ al mese. Si tratta di una proposta ancora più conveniente rispetto a quella da 5,99€ al mese presentata nel periodo estivo. La velocità di navigazione è limitata a 60Mbps sia in download che in upload, sufficiente per navigare in modo fluido e senza interruzioni. L’offerta è attivabile ancora per poco, salvo proroghe, e non comporta alcun vincolo di permanenza.

HoMobile: come attivare e chi può accedere alla promozione

Per attivare la promo di HoMobile, è necessario affrontare un costo di attivazione di 9€, mentre la SIM è completamente gratuita. In più, con la prima ricarica di 5€ viene automaticamente scalato il primo mese del piano. L’offerta è ideale per chi vuole ridurre i costi senza sacrificare la qualità dei servizi. A questa si aggiungono diversi altri vantaggi. Come il roaming gratuito fino a 5,30GB, la possibilità di utilizzare lo smartphone come hotspot, e servizi inclusi come SMS di chiamata persa e avviso di chiamata. Per chi desidera navigare ancora più velocemente, è disponibile l’opzione aggiuntiva “ho. Turbo”. La quale consente l’accesso alla rete 5G al costo extra di 1,29€ al mese.

Tale soluzione è riservata agli utenti provenienti da operatori selezionati. Tra cui Iliad, Poste Mobile, Fastweb, Coop Voce e molti altri. Per l’attivazione, i nuovi iscritti hanno tre opzioni. Ovvero, acquistare online con spedizione della SIM a casa, ritirare la SIM presso edicole o tabaccherie, oppure optare per l’eSIM. In ogni caso, la flessibilità nella modalità di attivazione rende tale offerta facilmente accessibile a tutti.

Insomma, grazie a questa iniziativa, HoMobile consolida la sua posizione sul mercato. Offrendo un pacchetto che unisce economicità e qualità del servizio. Per chi cerca una tariffa vantaggiosa senza compromessi, questa proposta rappresenta quindi un’opportunità davvero imperdibile. Ma è necessario affrettarsi, è valida solo per un periodo limitato.