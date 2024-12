Apple sta pianificando un’espansione rilevante dell’uso dei display OLED nei suoi dispositivi. Ciò attraverso l’introduzione di un iPad mini dotato di questa tecnologia prevista per il 2026. Secondo un rapporto della società di ricerca Omdia, l’iPad-mini sarà il primo della sua categoria a beneficiare di un pannelloOLED. A cui poi seguirá l’iPadAir, in particolare tra il 2027 e il 2028. Questi modelli utilizzeranno schermi-OLED a singolo strato con una frequenza di aggiornamento di 60Hz. Una scelta che potrebbe rappresentare un compromesso tra qualità dell’immagine e costi di produzione.

Strategia di Apple per l’integrazione degli OLED nei dispositivi futuri

Allo stesso tempo, Apple sta preparando anche il lancio dei MacBook Pro con display OLED a doppio strato e una frequenza di aggiornamento di 120Hz, previsto per il 2026. Questa tecnologia era già stata adottata sugli iPadPro M4. Ma ora offre una luminosità superiore e una maggiore durata nel tempo. Per vedere questa innovazione sui MacBook Air però, sarà necessario attendere fino al 2028. In più, Omdia prevede che Apple stia sviluppando un nuovo pieghevole da 18,80″ con pannello OLED a singolo strato e frequenza di 120Hz. Il cui lancio potrebbe avvenire nel 2028 o successivamente.

L’adozione dei display-OLED rappresenta quindi un passo fondamentale nella strategia dell’ azienda per migliorare la qualità visiva dei suoi dispositivi. Gli schermi OLED offrono infatti neri più profondi, colori più vividi. Oltre che un contrasto superiore rispetto agli LCD tradizionali. L’introduzione graduale di questa tecnologia nei vari modelli di iPad e MacBook indica l’intenzione dell’ azienda di Cupertino di elevare l’esperienza d’uso su tutta la sua serie di prodotti.

Ad ogni modo, la tempistica differenziata per lo sviluppo degli OLED nei vari dispositivi suggerisce che Apple sta testando attentamente l’equilibrio tra innovazione tecnologica e considerazioni di mercato. Detto ciò, l’adozione iniziale nei modelli Pro, seguita successivamente da quelli Air e mini, potrebbe riflettere una strategia volta a testare la risposta del mercato. Oltre che a gestire i costi associati alla produzione di display OLED.

In conclusione, la roadmap di Apple per l’integrazione dei displayOLED nei suoi dispositivi principali evidenzia un impegno continuo verso l’innovazione e il miglioramento dell’esperienza utente. Anche se ci sono ancora attese per l’arrivo di queste tecnologie su alcuni modelli, le prospettive future appaiono promettenti per i clienti fedeli dei prodotti Apple.