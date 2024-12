Il Google Pixel 9 Pro è lo smartphone del momento, un prodotto che viene da considerato da molti come il migliore del 2025, proprio per la sua piena capacità di mettere a disposizione del consumatore finale le migliori prestazioni e specifiche tecniche del momento.

Lo smartphone include il processore Google Tensor G4, con GPU Mali-G715 MC7, ed una configurazione che prevede di base 16GB di RAM e fino a 1TB di memoria interna (dipendentemente dalla versione che sceglierete), quest’ultima non espandibile tramite microSD. Il display è relativamente piccolo, parliamo di un componente da 6,3 pollici di diagonale, con risoluzione 1280 x 2856 pixel, che si affida a tecnologia LTPO OLED di ultima generazione, con refresh rate che può raggiungere i 120Hz, protezione Gorilla Glass Victus 2 e 16 milioni di colori.

Google Pixel 9 Pro: l’occasione migliore di oggi

Con Google Pixel 9 pro non si scherza assolutamente, potete avere il meglio del meglio con il minimo sforzo, grazie ad una promozione che abbassa la spesa da sostenere di poco più di 200 euro. Il listino di 1329 euro viene ridotto del 16%, fino ad arrivare ad una spesa finale da sostenere pari a 1119 euro. Collegatevi qui per l’ordine.

L’attenzione al dettaglio posta in essere in questo smartphone la ritroviamo, ad esempio, anche nel comparto fotografico, composto in particolar modo da tre sensori differenti: 50 megapixel di principale, ultragrandangolare da 48 megapixel ed anche teleobiettivo 5X da 48 megapixel. Un insieme a dir poco perfetto e versatile, che amplia di molto le possibilità di utilizzo in ogni ambiente, raggiungendo allo stesso tempo risoluzione decisamente elevata e soddisfacente. Tutto ciò non va a discapito della batteria e dell’autonomia generale, grazie ad un componente da 4700mAh, che risulta essere più che bilanciato per riuscire a godere delle sue prestazioni sul medio/lungo periodo.