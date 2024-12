Per gestire il continuo aumento del traffico internet e per garantire l’aggiornamento tecnico con il potenziamento delle infrastrutture di rete, Eolo ha annunciato una modifica delle condizioni contrattuali. Questa rimodulazione, che è diretta ad alcuni utenti privati ed ai titolari di Partita IVA, comporterà un aumento di 2.99 euro sul mensile (oltre IVA per i clienti con P.IVA). Le attuali condizioni di mercato, che influenzano l’equilibrio economico dei servizi erogati, hanno portato Eolo a fare questa scelta.

Come funziona la rimodulazione e chi ne sarà escluso?

A partire dal 2 dicembre 2024 arriverà la comunicazione dell’aumento tramite una nota nella fattura degli utenti interessati. La modifica entrerà in vigore dopo almeno 60 giorni successivi alla comunicazione, in conformità alle normative vigenti e alle Condizioni Generali di Contratto. Dal 2 febbraio l’aumento sarà applicato ai primi clienti coinvolti. Per gli altri, invece, la decorrenza seguirà in modo progressivo i rispettivi cicli di fatturazione.

Eolo ha anche confermato che non tutti i clienti saranno soggetti a questa notifica, ma ha precisato che coloro che beneficiano di offerte promozionali con canone bloccato manterranno le stesse condizioni fino al termine delle promozioni.

In caso di disapprovazione delle modifiche contrattuali ci sarà il “Diritto di recesso”?

Tutti i clienti che saranno coinvolti nella rimodulazione potranno recedere dal contratto o cambiare operatore senza imbattersi in costi di disattivazione né penali. Questo diritto è garantito dall’art. 98-septies decies del Decreto Legislativo 259/2003 e dalla delibera AGCOM 307/23/CONS. Il cosiddetto “diritto di recesso” potrà essere esercitato entro 60 giorni dalla comunicazione inerente alle modifiche delle condizioni contrattuali, tramite una delle seguenti modalità:

Telefono : contattando il numero 0237008588 (o 0237008587 per i titolari di P.IVA);

: contattando il numero 0237008588 (o 0237008587 per i titolari di P.IVA); Area Cliente : accedendo alla sezione “Richiedi supporto” sul sito ufficiale di EOLO;

: accedendo alla sezione “Richiedi supporto” sul sito ufficiale di EOLO; PEC : inviando il modulo di recesso scaricabile a recesso.varunilaterale@pec.eolo.it (o chiusure.business@pec.eolo.it per i clienti con Partita IVA);

: inviando il modulo di recesso scaricabile a recesso.varunilaterale@pec.eolo.it (o chiusure.business@pec.eolo.it per i clienti con Partita IVA); Raccomandata A/R : spedendo il modulo all’indirizzo EOLO S.p.A. – Casella postale 38 – Ufficio postale Segrate Centro – 20054 Segrate (MI);

: spedendo il modulo all’indirizzo EOLO S.p.A. – Casella postale 38 – Ufficio postale Segrate Centro – 20054 Segrate (MI); Punti vendita: recandosi presso un punto vendita autorizzato.

I clienti che sceglieranno di recedere potranno decidere tra due modalità per il saldo di eventuali rate residue: pagare l’importo in un’unica soluzione, oppure continuare con la suddivisione in rate fino al termine previsto.

Per coloro che non eserciteranno il diritto di recesso entro i termini prestabiliti, le nuove condizioni contrattuali saranno considerate accettate ed entreranno in vigore. Per chi invece vorrà optare per il passaggio a un altro operatore, sarà necessario comunicare all’operatore scelto che il passaggio è motivato dalla modifica dei termini contrattuali.Eolo ha annunciato una rimodulazione che comporterà un aumento dei costi per alcuni clienti privati e P.IVA