Con l’introduzione di Windows 11, si è verificato un netto cambio di rotta. Microsoft, infatti, ha imposto un particolare requisito. Ovvero il chip TPM 2.0 per garantire maggiore sicurezza ai dispositivi. Tale scelta ha sollevato diverse polemiche. Molti PC relativamente recenti, infatti, non sono compatibili. Ciò ha costretto a molti utenti a selezionare tra due opzioni. O acquistare un nuovo computer o continuare ad usare Windows 10.

Windows 11 richiede uno specifico requisito?

Di recente, però, Microsoft ha sorpreso tutti. L’azienda ha pubblicato istruzioni ufficiali per installare Windows 11 anche su hardware senza i requisiti minimi. Tale concessione offre maggiore flessibilità. Eppure, è accompagnata da forti avvertenze. Gli utenti che decidono di installare il sistema operativo su dispositivi non supportati devono accettare un disclaimer. Quest’ultimo li informa dei rischi. Tra cui possibili crash di sistema, malfunzionamenti e, soprattutto, l’assenza di aggiornamenti di sicurezza. Ciò significa che i PC potrebbero essere più vulnerabili a virus e attacchi informatici di diversa natura.

La procedura per installare Windows 11 su hardware non idoneo richiede modifiche manuali. Tale processo non è immediato ed è piuttosto complesso. Dunque, il processo non è consigliato agli utenti meno esperti. Un errore durante le operazioni, infatti, potrebbe compromettere il funzionamento del dispositivo. Inoltre, dopo l’installazione, il desktop potrebbe mostrare una filigrana. Quest’ultima, anche se rimovibile, indica l’incompatibilità del dispositivo.

Tale cambiamento di strategia da parte di Microsoft è interessante sotto molti aspetti. Da un lato, offre maggiore libertà ai fruitori dei dispositivi. Dall’altro, sembra una risposta alle critiche ricevute per i requisiti stringenti. La decisione potrebbe spingere più persone ad adottare Windows 11, ma lascia aperti interrogativi su come tale politica influenzerà la sicurezza informatica e la reputazione del sistema operativo. Gli esperti consigliano prudenza. Prima installare il sistema operativo è utile effettuare un backup dei dati. Inoltre, è importante considerare con attenzione i rischi.