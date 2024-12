Nokia e Iliad hanno rinnovato la loro collaborazione con un nuovo contratto pluriennale, che prevede il supporto delle reti mobili 3G, 4G e 5G dell’operatore in Francia e Italia. L’accordo, che include anche operazioni nelle Antille francesi e nelle isole dell’Oceano Indiano, consolida una partnership che dura dal 2010. Nokia fornirà a Iliad soluzioni ad alta efficienza energetica, tra cui prodotti baseband, radio Massive Mimo, Remote Radio Head e apparecchiature Core. Le tecnologie Core 4G/5G cloud-native e Ims Voice Core permetteranno all’operatore di lanciare nuovi servizi in modo rapido e sicuro, in ambienti multi-cloud su larga scala.

La rinnovata partnership tra Iliad e Nokia

L’ampliamento dell’accordo segna un passo importante nella lunga collaborazione tra le due aziende. Iliad, infatti, ha affidato a Nokia la costruzione delle proprie reti mobili sin dal 2010, un percorso che ha visto il consolidarsi di una solida alleanza. Per Iliad, la partnership con Nokia è stata determinante per offrire una connettività di alta qualità e prestazioni ai propri utenti. Il supporto tecnologico di Nokia consente all’operatore di innovare continuamente e di mantenere un elevato standard di servizio.

In parallelo, Nokia ha presentato anche una novità tecnologica che potrebbe rivoluzionare l’industria: la prima fotocamera 5G a 360° al mondo per uso industriale. Resistente agli urti e impermeabile, la fotocamera offre streaming 8K a 360° con bassa latenza e audio spaziale, utilizzabile su reti 5G, Wi-Fi ed Ethernet. Questo dispositivo è progettato per resistere a condizioni ambientali difficili, riducendo la necessità di telecamere tradizionali in ambiti industriali ed eventi. La fotocamera è disponibile in due versioni: una più economica per uso generale e una versione speciale per temperature estreme. Combinata con il software Nokia Real-time eXtended Reality Multimedia, la soluzione consente il monitoraggio remoto e l’ispezione di impianti industriali, migliorando l’efficienza operativa e la sicurezza. Insomma, questa nuova avventura di Iliad e Nokia, già forte del tempo passato, si dimostra ancora una volta una fortuna per i loro utenti.