Batterie a bottone: piccole ma potenzialmente pericolose

Le batterie a bottone sono pile che sicuramente conosci. Sono di forma piatta e grandezza diversa e vengono utilizzate solitamente in diverse tipologie di dispositivi come bilance, orologi ed altri aventi dimensioni piuttosto piccole. Queste batterie vengono chiamate così per la loro forma schiacciata, che ricorda appunto quella di un comune bottone. Possono essere trovate in qualunque negozio e sono solitamente composte da diversi materiali come il litio, lo zinco e l’argento.

Le batterie a bottone sono importanti per la loro la capacità di fornire una quantità alta di energia in uno spazio molto ridotto, il che le rende ideali per device compatti. Questa caratteristica nasconde però un pericolo potenzialmente fatale per chi ha una famiglia con bambini piccoli.

Non sono caramelle, non sono bottoni, sono batterie

Il rischio maggiore che si associa alle batterie a bottone è l’ingestione accidentale da parte dei bambini. A causa delle loro dimensioni ridotte, possono essere facilmente ingerite e, nel caso rimanessero bloccate durante la deglutizione, potrebbero anche causare danni molto gravi alla salute.

Le batterie a bottone al litio sono più pericolose rispetto ad altre forme perché hanno un diametro solitamente maggiore ed una potenza elettrica più elevata. Se dovessero fermarsi nell’esofago del bambino potrebbero addirittura provocare ustioni alle pareti interne del tubo digerente. Come? A causa della reazione elettrica tra la batteria e i fluidi dei tessuti. In caso di ingestione è quindi fondamentale intervenire il più rapidamente possibile.

Se dovesse capitare, è necessario recarsi immediatamente al pronto soccorso per far sì che i medici possano rimuoverla prima che possa causare danni gravi. Anche se nella maggior parte dei casi l’ingoiare una batteria a bottone non provoca danni, c’è sempre quella percentuale di rischio che porta al dover prendere le precauzioni necessarie per mantenere questi dispositivi fuori dalla portata dei bambini. Pur essendo piccole possono essere pericolose, gli adulti devono tenerle lontane dai luoghi raggiungibili ed essere sempre attenti nel caso un bambino dovesse maneggiare dispositivi al cui interno vi sono proprio queste batterie.