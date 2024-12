In un mondo sempre più digitale, le minacce informatiche si evolvono velocemente. Quest’ultime sfidando continuamente le soluzioni di sicurezza esistenti. A tal proposito, gli esperti di Mandiant hanno scoperto che i criminali informatici possono sfruttare i QR code per superare le barriere dei browser in “isolamento“. Suddetti codici, spesso utilizzati per scopi legittimi come il pagamento o l’accesso rapido a informazioni, possono essere trasformati in veicoli per malware. Tale metodo si basa sulla capacità di quest’ultimo di analizzare i pixel visualizzati sullo schermo e decodificare i QR code, che contengono istruzioni malevole.

QR code usati per diffondere malware

La dimostrazione pratica condotta da Mandiant ha evidenziato il funzionamento di tale pratica. Utilizzando un proof–of–concept (PoC), è possibile sfruttare i codici QR visualizzati nel browser. In tal modo vengono inviati comandi al malware. Nonostante le limitazioni tecniche, come la ridotta capacità di trasmissione dati e la latenza nell’esecuzione dei comandi, la tecnica rappresenta un rischio. Ciò soprattutto in combinazione con altre forme di attacco.

La scoperta sottolinea una lezione importante. Ovvero che nessuna soluzione di sicurezza è completamente inattacabile. L’isolamento del browser, anche se un’importante barriera contro molte minacce, può essere aggirato. Spesso utilizzando tecniche creative. I codici QR dimostrano come i criminali informatici siano in grado di trasformare strumenti quotidiani in armi.

A tal proposito, è cruciale adottare un approccio concreto per la sicurezza informatica. Implementare tecnologie avanzate come l’isolamento del browser è particolarmente utile. Ma non basta. Le aziende e gli individui devono investire in misure complementari. Come la formazione sulla sicurezza e il monitoraggio proattivo delle minacce. Ciò con l’uso di strumenti per evitare la perdita di dati. Solo attraverso una combinazione di strategie è possibile mitigare efficacemente i rischi. E proteggere così i sistemi da attacchi sempre più ingegnosi. Con una vigilanza costante e un approccio integrato, è possibile affrontare anche le minacce più insidiose.