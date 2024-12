OpenAI presenta Sora: come funziona l’AI che trasforma il testo in video

OpenAI è sempre in vena di novità e questa volta c’è qualcosa di veramente interessante. L’azienda leader nel campo dei modelli linguistici AI, ha ufficialmente presentato Sora. Si tratta di un modello avanzato di intelligenza artificiale progettato per generare video realistici, il tutto partendo da semplici descrizioni testuali, immagini o video preesistenti.

Questa novità sarà disponibile solo ed esclusivamente per gli abbonati ai piani Plus e Pro di ChatGPT su Sora.com. Con questa tecnologia viene compiuto dunque un passo importante nella democratizzazione della produzione video. Nonostante questo, non mancano le polemiche riguardo al suo impatto sull’industria creativa e ai metodi di sviluppo adottati.

Funzionalità principali di Sora

La versione più recente, chiamata Sora Turbo, offre prestazioni migliorate rispetto al prototipo iniziale presentato a febbraio 2024. Con una risoluzione massima di 1080p e una durata dei video fino a 20 secondi, l’esperienza utente è ora più veloce e intuitiva. Tra le caratteristiche principali:

Animazione di immagini statiche : consente di dare vita a foto e illustrazioni;

: consente di dare vita a foto e illustrazioni; Estensione di video preesistenti : aggiunge fotogrammi mancanti o prolunga la durata di un contenuto;

: aggiunge fotogrammi mancanti o prolunga la durata di un contenuto; Remix e blending : permette di combinare materiali visivi per risultati unici;

: permette di combinare materiali visivi per risultati unici; Storyboard avanzato: garantisce un controllo dettagliato su ogni fotogramma del video.

Gli utenti possono scegliere diversi formati, come widescreen, verticale o quadrato, adattabili a varie piattaforme. Una sezione “Esplora” raccoglie contenuti generati dalla community, offrendo ispirazione e possibilità di interazione.

Come funziona Sora

La tecnologia alla base di Sora si basa su modelli di diffusione, già utilizzati in strumenti come DALL·E. Questo processo trasforma gradualmente un video inizialmente costituito da rumore in un contenuto coerente. Grazie all’utilizzo della tecnica di ricaptazione introdotta in DALL·E 3, Sora è in grado di generare video visivamente complessi mantenendo la coerenza anche in scene movimentate.

Il modello è stato addestrato su dataset diversificati, tra cui dati pubblici, partner come Shutterstock e Pond5, e input personalizzati. Feedback da creativi e artisti ha contribuito a migliorare le capacità di Sora.

Abbonamenti e accesso

Sora è disponibile in due piani di abbonamento:

ChatGPT Plus : a 20 dollari al mese, consente fino a 50 video mensili in 720p, con durata massima di 20 secondi;

: a 20 dollari al mese, consente fino a 50 video mensili in 720p, con durata massima di 20 secondi; ChatGPT Pro: a 229 euro al mese, offre generazioni illimitate, video fino a 1080p e download senza watermark.

Attualmente il servizio è escluso da Regno Unito, Svizzera e Area Economica Europea, ma OpenAI sta lavorando per estenderne l’accesso.

L’impatto e le polemiche

Sora promette di cambiare il panorama della produzione video, riducendo la necessità di attrezzature costose e semplificando il processo creativo. Tuttavia, preoccupazioni sull’occupazione nel settore e critiche sull’utilizzo di lavori creativi durante la fase di sviluppo non sono mancate. Oltre 1.170 artisti hanno firmato una lettera aperta contro OpenAI, accusando l’azienda di sfruttare il loro lavoro senza compensazioni adeguate.

Nonostante le critiche, Sora ha già trovato applicazioni concrete. Progetti come il concept film “Bloomchild” e video aziendali per marchi come Toys R Us dimostrano il suo potenziale, riducendo tempi e costi di produzione.