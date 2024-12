Amazon fa nuovamente centro con una promozione davvero più unica che rara, con la quale l’utente si ritrova a poter acquistare l’Acer Nitro V, un notebook da gaming dell’azienda orientale (modello ANV15-51-5673), che nasconde al proprio interno alcune specifiche tecniche davvero molto interessanti.

Alla base del dispositivo possiamo trovare un processore Intel Core i5 di tredicesima generazione (13420H), con alle spalle una configurazione che prevede 16GB di RAM DDR5 e 512GB di memoria interna su SSD. Il display è da 15,6 pollici di diagonale, con risoluzione FullHD, è un IPS LCD con refresh rate che può raggiungere i 144Hz (godendo così di una maggiore fluidità e velocità di utilizzo, appunto in ambito gaming). A rendere l’esperienza ancora migliore ci pensa la NVIDIA GeForce RTX 4050 con 6GB dedicati, una scheda grafica di ultima generazione, perfetta per supportare la maggior parte dei titoli in commercio.

Acer Nitro V: promozione shock su Amazon

Un prezzo davvero di tutto rispetto per un prodotto che non ha nulla da invidiare a tutti gli altri, l’Acer Nitro V 15 è in vendita oggi su Amazon a 799 euro, approfittando in questo modo di uno sconto di 300 euro sul listino originario di 1099 euro. La spedizione a domicilio viene gestita da Amazon, con consegna in tempi veramente molto brevi. Se volete effettare l’ordine, collegatevi qui.

La dotazione di porte è decismente ampia, sui lati è possibile trovare HDMI 2.1, Intel Thunderbolt 4 e porte con lo standard più recente, l’USB 3.2 Gen1, in modo da poter sempre godere della massima velocità di connessione e di trasferimento. A differenza di altri modelli di gaming, l’Acer Nitro non soffre fenomeni di surriscaldamento di vario genere, grazie ad un impianto di raffreddamento perfettamente studiato e congeniato dal produttore.