Huawei Band 9 è una smartband che non delude assolutamente le aspettative degli utenti che sono alla ricerca di un prodotto bilanciato, economico, funzionale, ma che allo stesso tempo riesca a mantenere salda una certa eleganza, godendo in questo modo di una versatilità davvero più unica che rara.

La promozione disponibile su Amazon viene applicata su un prodotto compatibile con qualsiasi sistema operativo in commercio, sia HarmonyOS (di Huawei), Android o iOS, nasce per presentare al proprio interno principalmente funzioni smart, ma non nasconde anche un’anima sportiva, con 100 diverse modalità di allenamento selezionabili. La batteria rappresenta uno dei suoi punti più a favore, godendo a tutti gli effetti di una autonomia che, dati alla mano, dovrebbe garantire fino a 2 settimane di utilizzo.

Collegatevi subito al nostro canale Telegram dedicato, dove trovate le offerte Amazon ed i codici sconto gratis in esclusiva.

Huawei Band 9: attenzione allo sconto Amazon, è folle

Huawei Band 9 può essere davvero lo smartwatch definitivo, un prodotto che oggi viene a costare pochissimo, grazie ad un’offerta che Amazon ha deciso di attivare e mettere a disposizione di tutti gli utenti, a prescindere che abbiano, o meno, un abbonamento Amazon Prime attivo. Il suo prezzo di vendita di listino sarebbe di 59 euro, già basso di suo, ma oggi ridotto del 25%, fino ad arrivare ad una spesa da sostenere per il suo acquisto pari a soli 44 euro. Ordinatelo subito a questo link.

Disponibile sul mercato in 8 colorazioni differenti, non assicuriamo siano tutte pareggiate in termini di prezzo finale di vendita, per questo motivo vi invitiamo caldamente a prendere visione del link sovrastante per maggiori informazioni. La garanzia è di base di 2 anni, con l’estensione di 6 mesi offerta direttamente da Huawei. Il display è indiscutibilmente uno dei suoi punti di forza, con luminosità automatica che riesce perfettamente a regolarsi in base all’ambiente di riferimento.