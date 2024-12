Realme 12+ è uno smartphone di fascia medio-bassa che vuole avvicinare il più possibile gli utenti a prestazioni complessivamente più che valide, fermo restando essere un modello che al suo interno racchiude ottime specifiche tecniche generali, a partire ad esempio dal processore MediaTek Dimensity 7050, con modem 5G integrato, che viene affiancato da una configurazione di base con 8GB di RAM e 256GB di memoria interna (espandibile con microSD).

Il display è da 6,7 pollici di diagonale, parliamo di un AMOLED con risoluzione 1080 x 2400 pixel, luminosità massima a 600 nits, supporto ad HDR10+, ma soprattutto densità di 395ppi e refresh rate che si può spingere fino a 120Hz. Le dimensioni sono perfettamente allineate con gli standard del settore, raggiungendo 163 x 75,5 x 7,9 millimetri di spessore, con un peso di 190 grammi, mantenendo certificazione IP54 contro l’impermeabilità.

Scoprite subito le offerte Amazon ed i codici sconto gratis disponibili in esclusiva sul canale Telegram dedicato a questo link.

Realme 12+: uno sconto pazzesco attivo per poco

Il Realme 12+ ha di base un costo di listino che si aggira attorno ai 300 euro, spesa più che bilanciata se considerate comunque il rapporto qualità/prezzo, ma che Amazon ha deciso di ridurre ulteriormente, per arrivare in questo modo a spendere solamente 227 euro per il suo acquisto. L’ordine può essere completato premendo qui, con la promessa di poter godere di garanzia della durata di 24 mesi, ed anche di una versione completamente sbrandizzata dello stesso.

Le specifiche che innalzano il livello qualitativo dello smartphone sono davvero tante, a partire ad esempio dalla batteria, componente da 5000mAh, con supporto alla ricarica rapida a 67W (no ricarica wireless), ma anche un comparto fotografico davvero di tutto rispetto: tre sensori nella parte posteriore con principale da 50 megapixel, ultra-grandangolare da 8 megapixel e macro da 2 megapixel. Anteriormente, invece, è presente un sensore da 16 megapixel, con apertura F2.5, è possibilità di ripresa in questo caso in FullHD a 1080p.