Su Netflix arriva una nuova miniserie thriller che sembra già pronta a conquistare il pubblico. Anthracite è una produzione francese e si basa su un vecchio caso irrisolto. Lo show Netflix è stato creato da Mehdi Ouahab, Maxime Berthemy e Fanny Robert.

Si tratta di un misterioso suicidio di massa realizzato circa trent’anni prima rispetto agli eventi che si svolgono all’interno della serie. Dopo trent’anni i riflettori vengono riaccesi sul caso quando un recente omicidio, di cui non si conosce il responsabile, sembra collegato agli eventi del caso passato. Per questo, i protagonisti di questa storia tentano di fare luce su entrambi i casi per svelare cosa si cela dietro un mistero durato ben trent’anni.

Nuova miniserie thriller su Netflix

Il suicidio di massa avviene nel 1994 e coinvolge i membri di una setta. L’evento sconvolge un villaggio situato sulle Alpi e fa parlare di sé su tutti i giornali del tempo. Dopo trent’anni, una donna viene uccisa durante alcuni macabri rituali di questa comunità misteriosa. Questo riaccende le luci sul vecchio caso che risulta, a tutti gli effetti, ancora irrisolto.

I sospetti ricadono su Jaro, un ragazzo arrivato da poco in paese per riprendere in mano la sua vita dopo aver avuto dei problemi con la legge. Il sospettato cerca di dimostrare la sua innocenza e per farlo indaga sugli eventi del passato. Jaro, interpretato da Hatik, viene aiutato da Ida (Noémie Schmidt) che nella serie è un’eccentrica geek che cerca il padre scomparso.

Dopo poco dall’inizio delle loro indagini personali, i due si rendono conto che il loro coinvolgimenti in questo caso non è un caso. La serie è disponibile su Netflix dal 10 aprile e ruota intorno ad un’agguerrita caccia all’uomo.

Lo show su Netflix è formato da 6 episodi e promette di essere ricca di attimi di tensione e colpi di scena inaspettati. Il connubio perfetto per una serie che terrà gli spettatori attaccati allo schermo fino alla fine alla ricerca della soluzione finale al caso.