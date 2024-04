Oppo vi regala la finale di Champions League con Claudio Marchisio

Non è mai troppo tardi per approfittare di un’iniziativa di altissimo livello come quelle di Oppo, azienda sempre sul pezzo. Essendo ufficialmente partner della UEFA Champions League, il brand produttore di smartphone di alta gamma annuncia proprio oggi una possibilità straordinaria per chi ama il calcio.

Con la nuova iniziativa che andrà avanti fino al 12 maggio, c’è l’opportunità di vivere un’esperienza unica. Si possono infatti vincere i biglietti per la finale di Champions League a Londra semplicemente acquistando uno smartphone Oppo. Ovviamente non finisce qui, siccome i vincitori saranno accompagnati da una vera e propria icona del calcio italiano, ovvero Claudio Marchisio, storico centrocampista della Juventus e della nazionale italiana.

Si tratta di una vera occasione, una di quelle imperdibili per vivere da vicino l’atmosfera incredibile delle notti di Champions, partecipando a quella che conta per davvero: la finale. Chiaramente ci sono dei passi da seguire, anche se è tutto molto più semplice di quanto si crede.

Oppo regala la finale di Champions con Marchisio a chi acquista uno smartphone

Basta acquistare in esclusiva su Oppo Store uno smartphone dell’azienda per provare a vincere i biglietti della finale di UEFA Champions League. I vincitori saranno accompagnati in questa esperienza da Claudio Marchisio, testimonial del brand.

Chi sceglierà di acquistare il nuovo Oppo Reno 11 F, potrà avere dei vantaggi aggiuntivi, come acquistare in sconto e in congiunta un caricatore da 33 W ed una cover. Con l’acquisto di questo smartphone inoltre si può avere la possibilità di partecipare all’estrazione per i biglietti della finale.

L’Oppo Reno 11 F 5G è di certo il prodotto perfetto per chi vuole design e prestazioni. Il suo spessore da 7,54 mm unito al peso di soli 177 g, conferisce un comfort di altissimo livello. Il punto di forza è certamente la fotocamera: i tre sensori con tecnologia Ultra-Clear da 64 MP offrono scatti pazzeschi in ogni condizione di luce.