Martedì scorso, la NASA ha annunciato di condurre un’indagine dettagliata su un altro incidente legato ai detriti spaziali. Questa volta, i detriti hanno colpito una casa nella pittoresca città di Naples, in Florida. Gli esperti ritengono che questi detriti possano essere pezzi di batterie abbandonate dalla ISS nel corso del 2021. Dopo anni di vagare nello spazio, questi oggetti sono stati infine attratti dalla gravità terrestre, finendo per impattare il tetto della casa di Alejandro Otero lo scorso 8 marzo.

I danni risultanti sono stati catastrofici, anche se per fortuna nessuno è rimasto ferito. Il tetto è stato perforato, la mansarda è stata completamente devastata e due piani della casa hanno subito danni significativi. Alejandro Otero ha documentato gli effetti devastanti su vari social media, attirando l’attenzione su questo incidente eccezionale.

Come risponde la NASA?

La risposta della NASA non si è fatta attendere. Una squadra di esperti è stata immediatamente inviata sul luogo per recuperare i detriti e condurre un’indagine approfondita sull’accaduto. Tuttavia, le cose si sono complicate ulteriormente quando un rapporto pubblicato a marzo ha suggerito che le batterie potrebbero essere state lanciate nello spazio dalla ISS tramite una struttura di pallet gestita dall’agenzia spaziale giapponese, la JAXA. Questo ha reso ancora più difficile determinare le responsabilità e stabilire le richieste di risarcimento.

Questo incidente non è un caso isolato nella storia dell'esplorazione spaziale. In passato, l'intera stazione spaziale Skylab, di proprietà statunitense, è precipitata sulla Terra, scatenando polemiche e preoccupazioni per la sicurezza pubblica. L'incidente in Florida sottolinea ulteriormente la crescente minaccia dei detriti spaziali non solo per la sicurezza terrestre, ma anche per quella della stazione stessa. Negli ultimi anni, la ISS ha dovuto compiere ripetute manovre evasive per evitare collisioni con satelliti abbandonati e altri detriti spaziali, evidenziando la necessità di un'azione coordinata e globale per affrontare questa crescente minaccia.