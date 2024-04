Considerando i continui sviluppi nel settore tecnologico, in molti si chiedono perché Apple nel 2024 continua a vendere determinate configurazioni di MacBook Air con soli 8GB di RAM. In molti si sono fatti questa domanda ed ora sembra che finalmente sia stata trovata una risposta. Quest’ultima è arrivata direttamente dai dirigenti della società stessa. Nello specifico, Kate Bergeron e Evan Buyze in un’intervista a ITHome, hanno difeso con forza questa scelta di Apple.

Apple fornisce le spiegazioni sui MacBook Air 8GB di RAM

La VP of hardware engineering insieme al componente del team responsabile del marketing, hanno affermato che secondo Apple 8GB di RAM sono sufficienti per la maggioranza delle attività di elaborazioni che vengono eseguite sui laptop dagli utenti. Con le attività comuni come navigare su internet, guardare contenuti streaming e attività di fotoritocco di base, questa quantità di RAM, secondo l’azienda della Mela, è sufficiente.

Durante l’intervista è emerso un dettaglio interessante. I due dirigenti Apple hanno confrontato la loro RAM rispetto a quella dei principali concorrenti. Questa scelta è stata particolarmente utile per mettere in evidenza l’ottimizzazione elevata tra hardware e software dell’ecosistema Apple. Un aspetto questo di cui l’azienda è particolarmente fiera. Apple, infatti, ha affermato che gli 8 GB di RAM proposti sono in realtà molto più potenti di quello che sembrano. Questo grazie all’architettura di memoria unificata che ottimizza le prestazioni in modo da essere equivalente a PC Windows con valori di RAM molto più elevati.

Apple, dunque, attraverso le parole dei suoi due dirigenti, difende con forza i suoi modelli e le sue scelte riguardo i suoi computer. Proprio lo scorso mese, l’azienda della Mela ha presentato al pubblico i suoi nuovi modelli MacBook Air da 13 e 15 pollici con M3. Il modello base di questi dispositivi viene offerto sul mercato mondiale con un prezzo che parte da 1349 euro.