Appena qualche giorno fa è arrivato l’annuncio relativo ai nuovi canali Eurosport su Sky Sport. Questi potrebbero essere sfruttati dagli utenti per seguire le prossime Olimpiadi di Parigi 2024. Ora la pay TV arriva con una novità meno entusiasmante. Gli abbonati sono stati informati che a partire dal 1 giugno 2024 ci sarà un aumento dei prezzi dei pacchetti Sport e Calcio.

La notizia è stata riportata da TVDigitalDivide che hanno riferito che sulla fattura del mese di aprile è stata comunicata la variazione delle condizioni contrattuali per tutti gli utenti con un abbonamento per i pacchetti Sky Calcio e Sky Sport.

Sky annuncia nuovi aumenti in arrivo per i suoi utenti

Sky mette in evidenza che per le prossime tre stagioni continuerà ad ospitare le Coppe Europee con la UEFFA Champions ed Europa League. Queste competizioni si aggiungeranno ad altre tre partite settimanali della Serie A, la Premier League, i diritti TV d’esclusiva per i tornei di tennis ATP Masters 1000, ATP 500 e 250.

Inoltre, sono compresi e i tornei WTA 1000, 500 e 250, oltre che delle ATP Finals, la Davis Cup, Wimbledon e degli Internazionali d’Italia. Per quest’ultime Sky ha acquisito i diritti fino al 2028.E non è tutto. Sky continuerà a trasmettere in diretta esclusiva anche gli eventi 24 e 21 GP di Formula 1, oltre che tutte le partite di UEFFA Euro 2024 e i Giochi Olimpici di Parigi 2024.

Considerando quanto detto fino ad ora, Sky ha deciso di aumentare i costi relativi ai propri abbonamenti a partire dal prossimo mese di giugno. Nello specifico, il pacchetto Calcio aumenterà di 3 euro ogni mese, mentre il pacchetto Sport aumenterà di 6,90 euro. Dunque, il costo dei due pacchetti sarà di 8 euro al mese per Calcio e 22,90 per Sport.

Sky mette in evidenza che è possibile richiedere la disattivazione per entrambe le offerte senza incorrere in penali e spese extra fino al 30 giugno 2024. Le modalità per procedere sono indicate sulla fattura inviata ai singoli utenti coinvolti.