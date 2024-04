Dopo circa un anno e mezzo Leica ha deciso di rinnovare la serie dei suoi telefoni Letiz, ecco dunque che è arrivato il nuovo Leica Letiz Phone 3, si tratta di uno smartphone che incarna il desiderio di Leica di avere un device tutto suo sebbene il marchio tedesco da sempre ha qualche smartphone al quale contribuisce, ad esempio fornisce spesso le ottiche a Xiaomi.

La cosa curiosa è che il nuovo smartphone è venduto solo ed unicamente in Giappone, decisione alquanto enigmatica.

Letiz Phone 3 mostra come secondo Leica sia possibile ottenere dei piccoli capolavori fotografici con il giusto hardware e software anche da device pensati per fare un po’ di tutto, ed ecco che il pezzo forte dunque non poteva che essere la fotocamera, la principale infatti ha un sensore da 47,2 megapixel effettivi su un plate da 1 pollice con focale equivalente di 19 mm.

Ovviamente anche tutto il resto dello smartphone è stato migliorato e aggiunge specifiche tecniche degne di un top di gamma, pensate per supportare al meglio le necessità del sensore fotografico montato sul device.

Specifiche tecniche ufficiali