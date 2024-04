Nella splendida cornice del porto di Cagliari, il team Luna Rossa Prada Pirelli ha varato il nuovissimo AC75. L’imbarcazione rappresenta l’apice di tutta la tecnologia navale e aerodinamica del sindacato italiano e nasce con un solo obiettivo, vincere l’America’s Cup.

Si tratta della decima Luna Rossa ad essere varata dal 1999, anno in cui il challenger Italiano ha avviato la propria attività. Alla cerimonia tenutasi presso il Molo Ichnusa ha partecipato Miuccia Prada alla quale è spettato il compito di battezzare lo scafo con la tradizionale rottura della bottiglia.

Presenti anche il Patrizio Bertelli e Max Sirena, rispettivamente Presidente e Team Director del team. Non potevano mancare Marco Tronchetti Provera in rappresentanza di Pirelli, Agostino Randazzo, Presidente del Circolo della Vela Sicilia e tutti i rappresentanti degli sponsor e di partner.

Il team Luna Rossa Prada Pirelli ha varato l’AC75 progettato per competere nell’America’s Cup e battere Emirates Team New Zealand

L’AC75 è un concentrato di tecnologia e design in quanto si tratta di una imbarcazione in grado di sollevarsi sui foil e, quindi, “volare” sull’acqua. Ne consegue che lo sviluppo si è concentrato per unire le doti idrodinamiche nelle fasi di navigazione con quelle aerodinamiche nelle fasi di volo.

Il lavoro di progettazione del team Luna Rossa Prada Pirelli ha richiesto oltre 70.000 ore per sviluppare una barca di oltre 20 metri di lunghezza e una larghezza massima di 5 metri. L’albero è alto 26,5 m che permette di utilizzare una randa alare e una vela di prua. L’equipaggio a bordo dell’imbarcazione sarà composto da un totale di otto persone, suddiviso tra due timonieri, due trimmer e quattro ciclisti.

Le sfide per la conquista del trofeo velico più antico e prestigioso del mondo inizieranno il 22 agosto con l’apertura ufficiale delle sfide per la 37^ Coppa America. Dal 29 agosto al 5 ottobre si disputeranno le regate della Louis Vuitton Cup, la sfida che permetterà di eleggere lo sfidante ufficiale di Emirates Team New Zealand.

Dal 12 al 21 ottobre il vincitore della Louis Vuitton Cup e Emirates Team New Zealand si sfideranno a colpi di virate per conquistare l’America’s Cup. Il mondo della vela non vede l’ora di poter vedere gli AC75 scendere in acqua e dimostrare tutto il proprio potenziale.