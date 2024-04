Il produttore di elettronica di consumo TCL ha annunciato l’apertura di uno studio di produzione per creare contenuti originali da pubblicare sulla propria piattaforma di streaming. Grazie a TCLtv+ Studios, il brand potrà creare nuove storie che gli spettatori di TCLtv+ potranno godersi.

Per rendere questo annuncio memorabile, il produttore ha deciso di realizzare un film che si preannuncia memorabile. Il titolo della pellicola sarà Next Stop Paris e si preannuncia come una love story estremamente particolare. Infatti, il film sarà completamente realizzato con l’Intelligenza Artificiale.

Il team al lavoro su Next Stop Paris è molto nutrito. Il team di produzione è di livello globale ed è composto da animatori, esperti di effetti visivi oltre che ingegneri in grado di sfruttare al meglio l’IA. Il lato tecnico, supportato dalle tecnologie di Intelligenza Artificiale più moderne, è supportato dal lato umano offerto da produttori, scrittori e attori.

TCL realizzerà il primo film completamente creato grazie all’Intelligenza Artificiale, sarà disponibile in streaming questa estate

La sceneggiatura di Next Stop Paris è originale e vedrà il coinvolgimento di doppiatori professionisti. La storia è scritta da Chris Regina e Daniel Smith, già autori presso i principali studi di Hollywood. Lo sviluppo dell’Intelligenza Artificiale, invece, è affidata a Haohong Wang, General Manager di TCL Research America.

Il trailer è disponibile su YouTube e permette di avere un’idea di quello che gli spettatori potranno aspettarsi. La storia seguirà le vicende di una donna in viaggio da sola verso Parigi, destinazione del suo viaggio di nozze. Purtroppo, il suo promesso sposo non si è presentato il giorno del matrimonio, scappando con una sua amica.

Con il cuore spezzato, la donna sceglie di non perdersi d’animo e si vuole godere il viaggio per ritrovare se stessa. A bordo del treno per Parigi, incontrerà un misterioso viaggiatore che le permetterà di scoprire la città e di credere nuovamente nell’amore.

Per riuscire in questa impresa, TCL sta sviluppando tecnologie inedite da fondere con soluzioni tradizionali. Come dichiarato da Haohong Wang “TCL sta guidando il futuro della televisione che renderà la visione di contenuti su TCLtv+ un’esperienza profonda e tridimensionale, colmando il divario tra la tecnologia in rapida evoluzione e l’arricchimento della narrazione“. Il debutto sulla piattaforma TCLtv+ è atteso per l’estate del 2024.