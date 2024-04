Apple: possibili le riparazioni fai da te con componenti originali usate

Finalmente arriva un annuncio tanto atteso per gli utenti Apple che potrebbe cambiare la manutenzione dei loro smartphone per sempre. La società ha aperto la possibilità di riparare gli iPhone utilizzando componenti originali usate.

Dal prossimo autunno, sia i clienti che i servizi di riparazione terzi potranno utilizzare parti originali Apple per effettuare interventi di riparazione sugli iPhone. Tale possibilità, almeno inizialmente, sarà ristretta ad una cerchia di modelli, ma l’azienda non ha ancora specificato quali.

Cosa comporta questo annuncio per gli iPhone della Apple?

L’uso delle componenti originali per la riparazione dei dispositivi Apple sarà comunque garantito dall’azienda. Gli iPhone una volta “aggiustati” avranno le stesse funzionalità ed il medesimo livello di sicurezza di sempre. Ciò sarà possibile grazie alla calibrazione di fabbrica originale, che seguirà esattamente gli standard di qualsiasi altra componente nuova della casa.

Da questa novità, nasceranno una serie di vantaggi non indifferenti. Il primo è che sicuramente sarà molto più semplice ordinare i pezzi necessari alla riparazione dell’iPhone. Non bisognerà più fornire il numero di serie del dispositivo per avere ciò che serve per la manutenzione, almeno per quanto riguarda le riparazioni che non coinvolgono la scheda madre. Per evitare che vengano utilizzate parti originali Apple di iPhone rubati, l’azienda ha deciso di estendere ancor di più la funzione Activation Lock. Che significa? Nel caso in cui un iPhone rilevasse l’utilizzo di un componente proveniente da un dispositivo rubato, la calibrazione non funzionerà e la manutenzione non avrà esito positivo.

La Apple metterà a disposizione degli utenti il maggior numero possibile di informazioni sulle parti utilizzate in fase di riparazione direttamente tramite le Impostazioni di iOS. Questo permetterà di essere sicuri della natura delle parti durante una riparazione. Forse non sarà l’annuncio del secolo, ma comunque si tratta di una grande novità per chi possiede un iPhone. La società è sempre stata legata alla sua stretta cerchia interna, ora così utenti ed altri “riparatori” avranno più spazio di manovra, dimostrando una maggiore accessibilità ed anche sostenibilità nel riciclo delle componenti.