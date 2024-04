Vodafone, ecco le SILVER con un regalo: si arriva a 200 GB con 5€

Sono due le offerte che stanno facendo tornare indietro molti utenti verso Vodafone, soprattutto per via dei loro prezzi. Le Silver, quelle già vista durante gli scorsi mesi, hanno ancora tanto da dare ma soprattutto tanti clienti da prendere dalla concorrenza.

Lo scopo è sempre lo stesso, far capire chi è che comanda, anche se ci sono gestori con prezzi ancora più bassi.

Vodafone include nelle nuove Silver tanti contenuti interessanti e c’è un prezzo scontato il primo mese

Partendo dalla prima proposta, che è anche quella meno costosa in quanto ha un prezzo mensile di 7,99 €, c’è già di tutto al suo interno. La Silver 100 garantisce a tutti di avere ogni mese minuti e messaggi senza limiti verso tutte le numerazioni con un quantitativo di 100 giga in rete 4G.

La seconda offerta che costa 9,99 € al mese invece permette di avere sempre gli stessi minuti e messaggi illimitati ma con 150 giga in 4G. In entrambi i casi la prima mensilità avrà uno sconto particolare: Vodafone concede entrambe le sue Silver per 5€ il primo mese.

Non bisogna poi perdere di vista il grande regalo che Vodafone offre a tutti coloro che scelgono queste offerte. Grazie ad un servizio gratuito che è anche una gran comodità, gli utenti possono avere ben 50 giga in più tutti i mesi. Serve solo ed unicamente scegliere SmartPay, il servizio che farà automaticamente la ricarica prendendo i soldi dal conto corrente. I 50 giga che si ottengono in aggiunta possono essere accumulati con quelli delle offerte Silver, portandole dunque a 150 e 200 giga al mese.

Ovviamente ci sono delle limitazioni in merito a chi può sottoscrivere le soluzioni di Vodafone, e riguardano determinati gestori. Non tutti possono avervi accesso ed infatti il gestore anglosassone ha limitato le sue Silver solo a chi proviene da Iliad o da tutti i gestori virtuali che sono presenti sul panorama italiano della telefonia mobile.