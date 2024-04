Questo fine settimana sarà particolarmente interessante per tutti gli amanti dell’operatore telefonico virtuale Very Mobile. In queste ultime ore, infatti, l’operatore virtuale ha deciso di stupire ancora, proponendo non una ma bensì due nuove offerte di rete mobile super economiche e davvero sensazionali. Si tratta delle offerte mobile denominate Very 5,99 Weekend XL e Very 5,99 Weekend ed arrivano ad includere ogni mese addirittura fino a 200 GB di traffico dati.

Very Mobile continua a stupire con due nuove super offerte per il weekend

In queste ultime ore, l’operatore telefonico virtuale Very Mobile ha continuato a stupire. Come già accennato in apertura, infatti, l’operatore ha reso disponibili due nuove offerte di rete mobile per il fine settimana. La prima di queste offerte è Very 5,99 Weekend XL. Quest’ultima, in particolare, arriva ad includere ogni mese fino a ben 200 GB di traffico dati per navigare con connettività 4G.

L’offerta in questione arriva poi ad includere ogni mese minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e anche SMS illimitati sempre da inviare verso tutti i numeri. Gli utenti dovranno pagare un costo molto basso di appena 5,99 euro al mese per attivare sul proprio numero questa offerta. Tuttavia, gli utenti dovranno necessariamente selezionare il metodo di pagamento di Ricarica Automatica per poter avere l’offerta in questione.

La seconda offerta di rete mobile di Very Mobile è Very 5,99 Weekend. In questo caso, gli utenti avranno un quantitativo di traffico dati leggermente più basso rispetto alla precedente offerta ma sempre molto elevato. In particolare, con questa offerta gli utenti avranno incluso ogni mese fino a 150 GB di traffico dati validi sempre per navigare con connettività 4G. Anche in questo caso, gli utenti avranno sempre a disposizione minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali ed SMS illimitati verso tutti i numeri. Anche per questa offerta il costo sarà di 5,99 euro al mese, ma sarà necessario scegliere il pagamento su credito residuo.