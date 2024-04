La serie Samsung S24, lanciata quest’anno, ha introdotto una serie di innovazioni, tra cui l’attesissima intelligenza artificiale. Tuttavia, una delle caratteristiche più dibattute è il Super HDR, che promette di rivoluzionare la qualità delle foto e dei video con una resa senza precedenti, soprattutto sui social.

Questo nuovo standard, ispirato al formato Ultra HDR di Google, promette di garantire immagini e video di altissima qualità, rendendo così l’esperienza visiva ancora più coinvolgente. Tuttavia, c’è una nota negativa per alcuni utenti: il Super HDR non sarà disponibile per i modelli di smartphone Samsung più datati.

Questa notizia ha deluso molti proprietari di dispositivi Samsung, specialmente dopo i rumors riguardanti il possibile pagamento per alcune funzionalità legate all’intelligenza artificiale. C’erano speranze che con l’aggiornamento della One UI alla versione 6.1, Samsung avrebbe introdotto queste funzionalità per tutti, compresi i possessori di S23. Purtroppo, però, sembra che ciò non avverrà.

L’IA di Samsung anche per i dispositivi più datati