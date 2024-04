Continuano ad arrivare nuovi rumors ed indiscrezioni sul prossimo smartphone di fascia medio-alta del colosso Big G. Ci stiamo riferendo al prossimo Google Pixel 8a e il suo debutto ufficiale sul mercato sembra essere ormai dietro l’angolo. Nel corso delle ultime ore, in particolare, è emerso in rete un nuovo leaks che ci ha rivelato le quattro colorazioni ufficiali. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Google Pixel 8a, un nuovo leaks rivela le quattro colorazioni disponibili

Nel corso delle ultime ore sono arrivate delle nuove indiscrezioni riguardanti il prossimo smartphone di fascia medio-alta del colosso Big G. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo al prossimo Google Pixel 8a e ora un nuovo leaks ci ha rivelato le colorazioni ufficiali. In particolare, a rivelare questo nuovo leaks è stato il noto sito web AndroidHeadlines. Si tratta di un sito conosciuto nel settore e decisamente affidabile.

Secondo quanto ha rivelato il sito in questione, il prossimo Google Pixel 8a sarà distribuito in quattro colorazioni differenti. Tutte e quattro, in realtà, sembra che non saranno colorazioni inedite, dato che le abbiamo già viste su altri dispositivi dell’azienda. Nello specifico, queste colorazioni si dovrebbero chiamare Obsidian, Mint, Porcelain e Bay.

Queste quattro colorazioni altro non sarebbero se non verde, bianco, nero e blu. Oltre a questo, sul sito AndroidHeadlines sono state pubblicate anche alcune immagini renders che ci hanno ulteriormente confermato il design di questo nuovo dispositivo. Quest’ultimo sarà dunque in linea con quello che avevamo visto sui fratelli maggiori Google Pixel 8. Sulla parte frontale ci sarà poi un ampio display con delle cornici ben ottimizzate e quasi simmetriche tra loro. Stando ai precedenti rumors, ci troveremo di fronte ad un pannello con tecnologia OLED e con una frequenza di aggiornamento pari a 120Hz. Le prestazioni saranno invece affidate al soc Google Tensor G3.