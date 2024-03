Le attese sono finalmente state soddisfatte per i possessori italiani del Galaxy S24, che ora possono godere dell’ultimo aggiornamento richiesto ormai da tanto tempo. La notizia arriva dopo numerose segnalazioni riguardanti alcuni problemi emersi nella qualità della fotografia, che avevano suscitato moltissimi malcontenti da parte degli acquirenti dello smartphone.

Il nuovo firmware, denominato S92xBXXU1AXCA, non solo introduce correzioni di bug e un’ottimizzazione generale del sistema, ma porta anche miglioramenti significativi per le prestazioni della fotocamera. La notizia delle nuove modifiche apportate sono partite direttamente dalla Corea del Sud, per poi estendersi fino all’Europa ed arrivare fino a noi, in l’talia.

Galaxy s24, cosa è cambiato

Il Galaxy S24 Ultra ha già ricevuto tale aggiornamento, con un peso di circa 920,97 MB. Tra le novità introdotte dalla One UI 6.1 basata su Android 14, si segnalano migliorie nell’ottimizzazione della qualità e dell’usabilità della fotocamera. In particolare, sembra che ci si sia concentrati su un migliore bilanciamento del bianco e sulla qualità degli scatti con il teleobiettivo.

Ma non è tutto, le innovazioni introdotte includono anche le patch di sicurezza di aprile, confermando l’impegno di Samsung nel garantire un’esperienza utente completa e sempre sicura. Per coloro che non hanno ancora ricevuto la notifica di aggiornamento è consigliabile controllare manualmente la disponibilità accedendo al menu Impostazioni del proprio dispositivo.

Di fronte a questo lancio, da tempo atteso, la reazione dei consumatori è stata variegata. Alcuni utenti hanno accolto con entusiasmo le migliorie apportate, mentre altri si sono mostrati più scettici riguardo ai reali benefici percepiti. Quale sia la verità sarà solo il tempo a fornircela. Dopo un’attenta esperienza in prima persona. Per il momento è ancora troppo presto per confermare o meno se tali modifiche si riveleranno effettivamente utili. Ma che soprattutto se siano in grado di soddisfare le richieste degli acquirenti. Restate connessi per ulteriori novità.