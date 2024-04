Samsung Galaxy Buds FE sono le cuffiette true wireless che rientrano alla perfezione nel rapporto qualità/prezzo estremamente conveniente che gli utenti devono saper cogliere, nel momento in cui vogliono comunque avere tra le mani un prodotto dalla qualità superiore al normale, senza dover spendere cifre folli.

Sul mercato si possono trovare in due colorazioni differenti, sia Graphite che Bianco, con quest’ultima da prediligere proprio per il prezzo decisamente più basso del precedente. Sono perfettamente compatibili con qualsiasi dispositivo in commercio, a prescindere dal sistema operativo di riferimento, quindi sia con iOS che con Android, oltre che godere dell’ANC, la cosiddetta cancellazione attiva del rumore, che permette a tutti gli effetti di godere di un maggiore silenzio, anche per quanto riguarda l’utilizzo in aree particolarmente rumorose.

Se volete le offerte Amazon gratis sul vostro smartphone, oltre a codici sconto ed i prezzi migliori, allora dovete iscrivervi subito a questo indirizzo.

Samsung Galaxy Buds FE: occhio allo sconto pazzo Amazon

Acquistare le Samsung Galaxy Buds FE è sicuramente un’ottima idea, poiché al giorno d’oggi il loro listino su Amazon raggiungerebbe i 109 euro, soluzione che a conti fatti risulterebbe essere già più che adeguata alla tipologia del prodotto, ma che allo stesso tempo viene ridotta da Amazon stessa con l’applicazione di un eccezionale coupon del valore pari al 36%, fino a raggiungere una spesa finale di soli 69 euro. Potete acquistarle premendo questo link.

L’audio restituito in cuffia è decisamente di buona qualità, con bassi sufficientemente profondi, e con la presenza di 3 microfoni sulla superficie, atti a rendere le chiamate molto realistiche, ed il meno metalliche possibili. L’ergonomia rappresenta a tutti gli effetti il suo punto di forza, essendo facilmente indossabili ed utilizzabili anche per un lungi periodo. In ultimo, i controlli touch facilitano la vita di tutti coloro che le usano in mobilità, rendendo più immediata la scelta ed il raggiungimento del pulsante stesso.