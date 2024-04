Dopo il rilascio da parte di Apple di iOS 17.4, sistema operativo che ha assegnato un punto di svolta nel mondo Apple grazie all’introduzione del sideload, ora si sta pensando già al prossimo iOS che arriverà su iPhone, stiamo parlando della versione 17.5.

La nuova versione di iOS è stata recentemente resa disponibile agli sviluppatori esattamente la scorsa settimana, nel canale beta, al suo interno è stato ritrovato un segreto che parla dei prossimi iPad Pro In presentazione la prossima settimana, a scoparlo è stato il gruppo di sviluppatori 9to5Mac, il quale analizzando il codice sorgente ha trovato i riferimenti a quelli che saranno i prossimi iPad Pro.

I nuovi iPad Pro in arrivo

All’interno del codice sorgente sono stati identificati i codici inerenti gli iPad Pro di prossima generazione, che dovrebbero essere disponibili in due diverse configurazioni con opzione Wi-Fi e cellular.

iPad16,3

iPad16,4

iPad16.5

iPad16.6

Il firmware suggerirebbe anche che questi iPad saranno dotati di display OLED e conferma che arriveranno anche le varianti da 11 e da 12,9“.

Per quanto riguarda i pannelli OLED a fornirli dovrebbero essere vari brand, questo confermerebbe in modo coerente tutta la situazione inerente agli iPad e ai ritardi di produzione che hanno portato a un ritardo nella presentazione, LG dovrebbe produrre tutti i pannelli OLED da 12,9“ mentre per quelli da 11“ dovrebbe toccare a Samsung.

Ora non resta che attendere la presentazione dei prossimi iPad che in tutta probabilità arriverà durante il Keynote estivo di Apple, sono già tantissime le indiscrezioni trapelate in merito alla prossima generazione di iPad che come ben sappiamo è da un po’ di tempo che non vede un aggiornamento importante delle proprie caratteristiche da parte di Apple, sicuramente la caratteristica più importante sarà l’introduzione dei nuovi processori all’interno dei tablet che saranno i medesimi che muovono i MacBook di ultima generazione, staremo a vedere.