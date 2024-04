CoopVoce, l'offerta EXTRA 300 costa poco ed è la MIGLIORE

In relazione ai contenuti presenti nelle offerte di telefonia mobile, ci sono dei gestori che sono riusciti a fare corsa a sé negli ultimi mesi. Tra questi ovviamente la branca dei virtuali ne ospita veramente molti degni di nota, tra i quali spicca il nome di CoopVoce.

Sono grandi i risultati ottenuti da questa realtà, che ora con la sua ultima EXTRA 300 vuole mettere una pietra tombale sulla concorrenza.

CoopVoce supera le aspettative con il lancio della EXTRA 300: ecco i dettagli

L’obiettivo principale di un gestore forte come CoopVoce non può essere che battere la concorrenza aumentando il proprio bacino di utenti. Il provider virtuale ci sta riuscendo senza problemi e a quanto pare proprio grazie all’ultima offerta arrivata sul sito ufficiale.

La nuova EXTRA 300 è diventata una vera star, soprattutto per il suo quantitativo di giga. Chi ama risparmiare avendo tutto a disposizione per navigare, per telefonare e non solo, deve affidarsi a questa straordinaria promo.

Andando più nel dettaglio, recandosi sul sito ufficiale di CoopVoce, si può vedere quanto sia conveniente sottoscriverla. La EXTRA 300 offre infatti un prezzo mensile di 9,90 € per sempre, siccome le offerte di questo gestore non cambiano mai. Chi ama telefonare le persone, può godersi i minuti senza limiti ma ci sono anche 1000 SMS verso tutti. Il meglio che viene fuori però è rappresentato dalla connessione ad Internet presente con addirittura 300 giga in rete 4G.

Nessuno credeva che CoopVoce potesse in poco tempo lanciare così tante offerte ed invece eccole qua. Oggi si culmina in questa EXTRA 300 che permette a tutti di avere anche due regali. Sottoscrivendola entro la fine di questo mese di aprile, il pubblico può garantirsi un costo di attivazione gratuito così come il primo mese, totalmente offerto da CoopVoce.

Da ricordare ovviamente che non ci sono limitazioni e che chiunque può sottoscrivere questa nuova promozione mobile.