TIM ha TRE offerte: ci sono 300 GB e il 5G gratis

Sembra essere questo il periodo migliore per scegliere una delle tante offerte che TIM sta mettendo a disposizione. L’azienda italiana per eccellenza nel mondo della telefonia vuole dare a tutti la possibilità di avere tanti giga e spendere poco ma con una gran qualità.

Fortunatamente a giocare un ruolo fondamentale in queste campagne promozionali, ci pensano i tempi moderni. Rispetto al passato è infatti molto più semplice e rapido cambiare gestore mobile e non occorrono particolari requisiti. A tal proposito TIM sta recuperando un gran numero di utenti soprattutto grazie al lancio delle sue nuove offerte Power.

TIM, le Power sono queste: hanno fino a 300 GB e costano pochissimo ogni mese

Con queste nuove offerte appena lanciate, TIM vuole dare dimostrazione di grande forza. La prima soluzione di cui si parla non può che essere la nuova Power Special, un’offerta mobile che costa 9,99 € al mese con tutto incluso. Al suo interno chi la sceglie trova minuti senza limiti per le telefonate con 200 SMS e con ben 300 giga in 5G.

La seconda offerta invece costa 6,99 € al mese, mentre la terza 7,99 €. Entrambe le soluzioni permettono agli utenti di avere minuti senza limiti verso tutti con SMS senza limiti. La Iron garantisce, la prima delle due, offre 150 giga in 4G esattamente come la seconda, la Supreme Easy.

Sembra chiaro anche il target che TIM ha deciso di colpire: l’azienda italiana vuole dare del filo da torcere soprattutto ai gestori virtuali e a Iliad. Questo significa che le tre offerte che potete trovare qui in alto sono disponibili solo ed esclusivamente per coloro che provengono da realtà di questo genere.

Un altro grande vantaggio che si può ottenere scegliendo queste proposte è di ottenere un mese totalmente gratuito. Ci pensa infatti TIM ad offrire i primi 30 giorni, con il primo pagamento che parte dal secondo mese in poi.