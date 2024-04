La Mercedes Classe G, un’icona indelebile nel panorama automobilistico, sta per intraprendere una trasformazione epocale. Il leggendario fuoristrada si appresta a fare il suo ingresso nel futuro dell’elettrificazione. Dopo decenni di dominio incontrastato dei motori a combustione interna. L’attesa è alle stelle per il debutto mondiale della tanto discussa ClasseG elettrica. Previsto al Salone di Pechino il prossimo 24 aprile.

Da quando è stato presentato come concept all’evento di Monaco nel lontano 2021, l’idea di una vettura alimentata a batteria ha catturato l’immaginazione degli appassionati di tutto il mondo. Ora, dopo tre anni di anticipazioni e indiscrezioni, il momento della verità è finalmente arrivato.

Nuova Mercedes, le novità non finiscono qui

La presentazione della versione di serie della Mercedes Classe G elettrica segna un punto di svolta nella lunga e gloriosa storia del leggendario Gelandewagen, nato nel lontano 1979. Un veicolo che, con la sua imponente presenza e le sue straordinarie capacità di fuoristrada, ha conquistato un posto nel cuore di milioni di persone. E ad oggi, con il passaggio all’elettrico, si prepara a scrivere un nuovo capitolo della sua leggenda.

Contrariamente alle aspettative e alle convenzioni stabilite, la nuova arrivata non adotterà il marchio “EQ” che caratterizza gli altri modelli elettrici del noto brand. Invece, sarà conosciuta come G580, un segno tangibile della transizione verso una flotta automobilistica totalmente elettrica entro il 2030. Questo significativo cambiamento di denominazione sottolinea l’impegno dell’azienda nel creare un futuro più sostenibile e rispettoso dell’ambiente. Con specifiche tecniche ancora avvolte nel mistero e l’attenzione del pubblico rivolta all’autonomia e alle prestazioni. Il mondo dell’automobilismo è in fermento. Si prospettano sfide e opportunità senza precedenti, mentre la MercedesClasseG si prepara a solcare nuovi territori, guidando il cammino verso un futuro più verde e sostenibile. Ormai le prossime vetture dovranno tutte affrontare la sfida della sostenibilità e i veicoli a combustione tradizionale saranno completamente sostituiti da quelli alimentati ad energia. Una svolta importante non solo per il nostro Paese, ma per il mondo intero.