Windows 11 sta lavorando per rendere lo strumento di cattura molto più potente grazie all’introduzione di alcune nuove funzionalità con lo scopo di rendere il sistema più pratico.

Tra le possibili novità in arrivo spiccano soprattutto l’introduzione di emoji e la capacità di rilevare i codici QR dalle immagini catturate. Tutti questi aggiornamenti sono al momento in fase di test da parte di Microsoft. Lo scopo dell’azienda è quello di rendere lo strumento in questione più versatile per rispondere alle diverse esigenze degli utenti.

Windows 11 aggiorna lo strumento di cattura

Partendo dalla prima novità, la possibilità di aggiungere emoji agli screenshot potrebbe sembrare una funzionalità superflua. La funzione fa parte di un contesto molto più ampio che riguarda un processo di personalizzazione. Inserire emoji, infatti, permette agli utenti di comunicare in modo intuitivo e universalmente condiviso il proprio stato d’animo, le proprie opinioni e le reazioni. Utilizzare questo sistema di comunicazione apre la strada alla creazione di contenuti digitali che possono essere sia personali che professionali.

Le potenzialità di questa funzione vanno di pari passo con quelle relative ai codici QR. Infatti, non si può negare che poter recuperare le informazioni di un codice QR direttamente da uno screenshot è molto utile visto che elimina la necessità di usare la fotocamera dello smartphone. Questa opzione rende lo strumento di cultura ancora più utile e adattabile a diverse condizioni d’uso.

Nel corso degli ultimi anni lo strumento di cattura ha assistito ad un’evoluzione continua. L’introduzione delle nuove funzioni, così come quelle relative alla registrazione di audio nei video e l’estrazione del testo dalle immagini, insieme alla possibilità di nascondere informazioni sensibili all’interno degli screenshot sono molto utili per migliorare l’esperienza degli utenti.

Al momento, non è ancora certo quando le nuove funzioni verranno rilasciate, ma sembra che arriveranno su Windows 11 molto presto. Ad esempio, la correzione dell’HDR è già disponibile nella versione dell’app 11.24.03.8.0.