Ford Europa continua a stupire gli appassionati di auto sportive con il lancio della nuova FocusST Edition, un’edizione speciale che promette emozioni forti sia su strada che in pista. Dopo il successo della limitata FordPuma ST da 200 CV, il marchio dell‘Ovale Blu si concentra ora sulla celebrazione della sua iconica Focus, offrendo un’esperienza di guida adrenalinica grazie a un concentrato di potenza e tecnologia.

Il mercato automobilistico europeo sta vivendo una trasformazione significativa, con sempre meno proposte di vetture sportive e di track toy pronte all’uso. In questo contesto, la nuova FocusSTEdition si distingue come un autentico gioiello da pista, progettato e messo a punto con cura da per soddisfare gli appassionati di guida più esigenti.

Ford Focus, non è solo una questione di potenza

Dotata di un motore Ford EcoBoost da 2,3 litri in grado di erogare una potenza di 280 cavalli, la Focus ST Edition offre prestazioni di alto livello, con un’accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 5,7 secondi e una velocità massima di 250 km/h. La vettura è stata attentamente bilanciata con un assetto ribassato di 10 mm rispetto alla FocusST standard, sospensioni regolabili e un sistema di frenata Brembo di alta qualità. Garantendo un’esperienza al volante coinvolgente e sicura in ogni situazione.

Il design riflette la sua anima sportiva ed esclusiva, con dettagli distintivi come cerchi in lega realizzati con materiali aerospaziali per garantire leggerezza e resistenza, e un’ampia gamma di colori vivaci e accattivanti. All’interno, l’attenzione al comfort e alla tecnologia non manca, con un sistema audio B&O Premium Sound System da 675W che promette un effetto musicale immersivo anche durante le sessioni di guida più intense. Al momento però non sono state ancora comunicate informazioni dettagliate sul prezzo e sulla disponibilità dell’auto nei vari mercati, ma è certo che farà breccia nel cuore degli appassionati di prestazioni e di stile.