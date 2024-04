I futuri iPhone 16, in particolare nelle varianti Pro, saranno caratterizzati da una feature inedita. Apple doterà i nuovi flagship di un nuovo pulsante fisico che i leaker più informati indicano come “capture button”.

La presenza di questo pulsante è emersa in seguito alla pubblicazione delle prime immagini dedicate alle cover degli iPhone 16 Pro e Pro Max. Sebbene l’azienda di Cupertino non abbia confermato ufficialmente la presenza e la funzione del pulsante, il “capture button” ormai è dato come scontato.

Le indiscrezioni emerse indicano che questo pulsante fisico permetterà agli utenti di utilizzarlo per scattare foto come una macchina fotografica. Premendo il pulsante si attiverà l’otturatore e verrà effettuato lo scatto. Gli utenti avranno il vantaggio di poter impugnare saldamente il proprio dispositivo senza dover premere sul display, rischiando di muovere il device e sballare la messa a fuoco e l’orientamento.

Proviamo ad immaginare a cosa servirà il capture button, il nuovo tasto fisico che Apple introdurrà sulle varianti Pro di iPhone 16

Il team di Yanko Design ha provato ad immaginare il processo decisionale che ha portato il brand all’adozione del pulsante. Le motivazioni che hanno portato Apple a questa scelta potrebbero essere principalmente due.

La prima è legata alla volontà da parte dell’azienda californiana di creare una distinzione netta rispetto alla generazione precedente. L’aggiunta di un pulsante fisico è qualcosa di evidente, in grado di creare una differenza netta tra il nuovo e il vecchio modello. Tuttavia, il cambiamento sarebbe legato più a una mancanza di vere novità da presentare piuttosto che alla voglia di innovare.

La seconda motivazione, invece, è legata alla volontà da parte di Apple di sottolineare un maggiore focus sul comparto fotografico. Attraverso un tasto che ricorda direttamente le macchine fotografiche tradizionali, il brand di Cupertino vuole comunicare che gli iPhone 16 saranno dei veri e propri cameraphone. Poter contare su un pulsante fisico permetterà di regolare al meglio la messa a fuoco e la resa degli scatti.

Al momento, non sappiamo quale delle due ipotesi sia quella che si avvicina maggiormente alla realtà. Bisognerà attendere il debutto ufficiale degli iPhone 16 che prevediamo avverrà nella seconda metà dell’anno.