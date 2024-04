Google: accessibile per tutti l'editor foto con intelligenza artificiale

Per chi adora la fotografia sa che dietro il lavoro finale si nasconde quasi sempre un processo di editing che va ad ottimizzare il risultato, migliorando l’esposizione o cancellando ad esempio gli errori. Google, sempre attivo nel campo della tecnologia in ogni settore, ha lanciato il tanto atteso editor IA delle immagini in modo gratuito. Incluso nel servizio avremo anche la possibilità di testare il famoso Magic AI Editor in Google Foto.

La decisione della società è stata comunicata da Dina Berrada, Director of Product Management di Google Photos, tramite il blog ufficiale. La grande notizia sta nel fatto che prima questa funzionalità era limitata ai soli utenti Google Pixel, mentre ora tutti avranno la possibilità di accedervi e dare sfogo alla fantasia.

Cosa ci regalerà l’editor IA di Google?

Le funzioni di intelligenza artificiale che troviamo in Google foto comprendono non soltanto l’ormai molto Magic AI Editor, ma anche altri strumenti utili e veloci come la Gomma magica, Photo Unblur, Portrait Light. Tali funzionalità utilizzano il meccanismo del machine learning dare agli utenti la possibilità di migliorare, ritoccare e personalizzare le proprie foto, anche se non si è propriamente esperti di tecnologia.

La diffusione delle funzioni IA di Google Foto inizierà il prossimo maggio, con un periodo di integrazione che durerà diverse settimane, finché non raggiungerà l’intera utenza. Per utilizzare le opzioni si dovranno però rispettare alcuni requisiti. Se si possiede uno smartphone e si vuole utilizzare su di esso la funzionalità, questo deve avere come sistema operativo almeno Android 8.0 o iOS 15. Sono anche supportati i tablet Pixel, mentre per i dispositivi ChromeOS è necessario avere un Chromebook Plus con almeno l’aggiornamento attivo ChromeOS 118 o 3GB di RAM a disposizione.

La differenza con coloro che posseggono un device Pixel è che i salvataggi di Magic AI Editor sono limitati a 10 al mese. Nel caso si voglia superare tale soglia basa sottoscrivere un abbonamento a Google One Premium, che propone ben 2TB di spazio di archiviazione. La Gomma magica, Photo Unblur e le altre opzioni saranno tuttavia usufruibili senza dover attivare alcun piano in più.