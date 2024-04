Safari su iOS 18: rumors sull'introduzione di un assistente IA

Mentre gli utenti Apple attendono con ansia l’annuncio ufficiale del nuovo sistema operativo iOS 18, per ora l’attenzione si sposta su alcune possibili novità che si potrebbero trovare al suo interno per tutti colore che posseggono un iPhone. Uno dei rumor che sta scatenando più entusiasmo tra gli appassionati è l’ipotesi dell’integrazione di un assistente IA per la navigazione Web su Safari.

Dalle voci che girano sul web, il prossimo aggiornamento potrebbe includere un “browsing assistant” per Safari. A rilevare la presenza dei codici di questa funzione nel backend presente sul server di Apple è stato Nicolás Álvarez, che ha dato il via a dibattiti e a molteplici speculazioni tra gli esperti del settore interessati al cambiamento su iOS.

Quali funzioni troveremo nell’aggiornamento con IA per Safari con iOS 18?

Al momento i dettagli sul funzionamento preciso di questo assistente sono pressocché inesistenti. Le poche informazioni disponibili riguardano perlopiù le questioni tecniche. Sembrerebbe, dalle indiscrezioni, che il “browsing assistant” utilizzi il relay privato di iCloud per inviare i dati ad Apple. Tale dettaglio è parecchio significativo perché potrebbe indicare la necessità di una sottoscrizione ad un abbonamento ad iCloud+ per poter accedere alla funzionalità su Safari.

Tra le possibili opzioni al quale gli utenti iPhone potrebbero accedere con l’IA c’è, ad esempio, la possibilità di riassumere le pagine web o di scansionare tutto ciò che è presente sullo schermo, migliorando l’accessibilità e il modo in cui si naviga online. Ribadiamo che questi sono solo rumor e che le informazioni che al momento circolano potrebbero essere fasulle, almeno finché la stessa Apple non emani un comunicato ufficiale. Con molta probabilità, per avere notizie certe su iOS 18 bisognerà attendere l’edizione 2024 della Worldwide Developers Conference (WWDC) di Apple del prossimo giugno. Solo quando si svolgerà l’evento potremo finalmente conoscere i dettagli ed avere conferme su quali saranno le nuove funzioni su Safari ed in generale sui device Apple coinvolti nell’aggiornamento del sistema operativo.