Auto Ibride Plug-In: cosa succede se non ricarichi la batteria?

Può sembrare strano, ma molti automobilisti che posseggono auto ibride Plug-In non sono solite caricarle. La causa, probabilmente, di questo fenomeno nocivo per la vettura sempre più comune è la scarsa informazione o la totale mancanza di interesse verso la modalità elettrica del veicolo. Allora perché acquistare questa tipologia? A questo non sappiamo rispondervi.

Ci sono ancora parecchi conducenti titubanti sull’uso delle auto elettriche, ma, fortunatamente per l’ambiente, l’interesse verso le vetture ibride sta crescendo, anche grazie agli incentivi statali. Le auto ibride Plug-In hanno in dotazione una batteria più grande rispetto alle ibride tradizionali. Questo significa che tali veicoli danno a chi le possiede la possibilità di percorrere alcuni chilometri in modalità elettrica. La loro particolarità sta proprio in questo, nel poter scegliere e nell’avere un modo per risparmiare sui consumi e ridurre le emissioni dannose.

Batteria auto Plug-in: e se non la caricassimo mai?

Cosa accade nel momento in cui la batteria di un auto Plug-in non viene mai caricata? Funzionerà come un’ibrida tradizionale e non si sfrutteranno le potenzialità della batteria in più. In parole povere: sarà una vettura a combustione come un’altra e si ridurrà l’efficienza del veicolo.

Prendendo in considerazione il punto di vista ambientale, non ricaricare un’auto ibrida Plug-In può avere conseguenze negative. Perché? Come intuibile la ragione è che si sfrutta meno l’energia elettrica e si continua ad usare i combustibili fossili producendo elevate quantità di CO2. A parte questi aspetti, non ci sono particolari rischi o danni causati se non la si ricarica con regolarità oppure se non la si carica affatto, ma non farlo non avrebbe senso.

Le auto ibride Plug-In sono progettate per dare una soluzione doppia, che combina il miglioramento dell’efficienza donato dalla modalità elettrica mantenendo alcuni aspetti, come l’autonomia, del motore a combustione interna. Sebbene, dunque, non ricaricare una vettura ibrida Plug-In comporti la perdita dell’opportunità di sfruttare appieno la modalità elettrica, l’auto continuerà comunque a funzionare in modo adeguato. Per massimizzare l’efficienza e ridurre l’impatto ambientale, tuttavia, si consiglia di ricaricare regolarmente la batteria, altrimenti perché avere proprio una vettura del genere?