Nelle ultime settimane è scattato un allarme piuttosto serio riguardo un possibile rischio per la sicurezza di oltre 91.000 televisori LG. Si è cominciato quindi a parlare di un aggiornamento di sicurezza che dovrebbe essere installato nel più breve tempo possibile così da evitare potenziali attacchi hacker. Sono ben quattro le vulnerabilità critiche scoperte lo scorso anno e che questo nuovo aggiornamento dovrebbe correggere.

Le quattro vulnerabilità critiche

Secondo quanto scritto da ArsTechnica, queste vulnerabilità si concentrerebbero soprattutto in quattro modelli specifici di TV LG, che sono un totale di oltre 88.000 unità in tutto il mondo. Un numero davvero impressionante, non c’è che dire. Ma c’è una buona notizia, almeno per noi italiani: la maggior parte di questi televisori si trova principalmente in Corea del Sud, seguita da altre zone come Hong Kong, Stati Uniti, Svezia e Finlandia.

I modelli interessati includono LG43UM7000PLA, OLED55CXPUA, OLED48C1PUB e OLED55A23LA. Il rischio principale, come spiegato da Bitdefender, è che queste vulnerabilità potrebbero consentire agli hacker di ottenere l’accesso completo ai dispositivi, permettendo loro di eseguire comandi anche a livello di sistema operativo.

Una delle preoccupazioni principali riguarda un servizio che consente il controllo dei televisori attraverso l’app per smartphone LG ThinQ, quando questi sono collegati alla stessa rete locale. Questa vulnerabilità, chiamata CVE-2023-6317, permetterebbe agli hacker di bypassare il codice PIN necessario per l’autenticazione, ed entrare quindi direttamente nel dispositivo senza alcun intoppo.

Aggiornamenti per le TV LG

Una volta dentro, gli aggressori possono sfruttare le altre tre vulnerabilità per eseguire le loro malefatte del tutto indisturbati. E’ quindi essenziale aggiornare il software del televisore LG alla sua versione più recente, così da proteggere il dispositivo e noi stessi da queste minacce silenziose. Per verificare lo stato degli aggiornamenti e vedere se ce n’è uno nuovo disponibile, bisogna controllare nel menù delle impostazioni del televisore e cercare l’apposita sezione dedicata agli aggiornamenti software.