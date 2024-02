MG, marchio con una storia ricca e una reputazione di innovazione, sta per sconvolgere il panorama automobilistico con il lancio della sua ultima creazione: la Nuova MG3.

Questo veicolo, progettato per incarnare l’essenza del marchio MG, introduce una tecnologia ibrida all’avanguardia chiamata Hybrid+. Si tratta di una tecnologia che promette di ridefinire le aspettative nel segmento delle citycar di classe B.

L’adozione di questa tecnologia segna un passo significativo per MG nel suo impegno per l’elettrificazione e la sostenibilità.

Prestazioni eccezionali: il cuore della nuova MG3

La Nuova MG3 non delude sul fronte delle prestazioni.

Dotata di un powertrain ibrido che combina un motore a benzina da 1,5 litri con un motore elettrico più potente , offre un’accelerazione fulminea e una risposta pronta in ogni situazione di guida.

che combina un con un , offre un’accelerazione fulminea e una risposta pronta in ogni situazione di guida. Una potenza combinata fino a 143 kW (197CV) , la MG3 Hybrid+ si distingue nel segmento B per le sue prestazioni dinamiche e la sua agilità.

, la si distingue nel per le sue prestazioni dinamiche e la sua agilità. La tecnologia ibrida consente consumi combinati pari a 4,4 l/100 km ed emissioni di CO2 di soli 100 g/km. Dimostrando l’impegno di MG per l’efficienza energetica.

Oltre alle prestazioni di primo livello, la Nuova MG3 si impegna anche per l’efficienza energetica e la sostenibilità ambientale.

Grazie alla batteria potenziata e alle modalità di guida ibrida flessibili, questa citycar offre un’autonomia di guida a emissioni zero, contribuendo a ridurre l’impatto ambientale senza sacrificare le prestazioni.

La capacità della batteria da 1,83 kWh consente un’ampia autonomia in modalità solo elettrica, fornendo un’esperienza di guida ecologica e silenziosa nelle aree urbane.

Guida su misura con la nuova MG

Con tre modalità di guida disponibili:

Eco;

Standard;

Sport

I conducenti possono adattare l’esperienza di guida alle proprie preferenze e necessità. Che si tratti di massimizzare l’efficienza o di godersi la guida sportiva, la Nuova MG3 offre un’esperienza personalizzata che soddisfa ogni stile di guida.

Infatti, grazie al sistema di regolazione della risposta del veicolo, il conducente può scegliere tra diverse impostazioni per ottimizzare le prestazioni e l’efficienza in base alle condizioni di guida.

Comfort e stile

Oltre alle sue impressionanti prestazioni, la Nuova MG3 vanta un design moderno ed elegante, sia all’interno che all’esterno.

L’abitacolo spazioso e ben rifinito offre comfort e praticità;

Il cockpit dotato di doppio schermo e una serie di tecnologie all’avanguardia, tra cui MG iSMART e MG Pilot, rendono l’esperienza di guida ancora più coinvolgente e sicura.

Insomma, la MG3 rappresenta il futuro dell’automobile.

Combinando innovazione tecnologica, prestazioni eccezionali ed efficienza energetica in un pacchetto elegante e moderno.

Con un’impressionante garanzia di sette anni/150.000 km, MG dimostra il suo impegno a offrire un’esperienza di guida all’avanguardia che soddisfi le esigenze e le aspettative dei clienti moderni.

L’auto è finalmente pronta a conquistare il cuore degli automobilisti di tutto il mondo, offrendo un mix unico di stile, prestazioni e sostenibilità.