Kobo Libra 2 è un eReader di ottima qualità, considerato da molti come la più valida alternativa ai Kindle di Amazon, viene proposto proprio sul più famoso sito di ecommerce ad un prezzo estremamente conveniente, dando così la possibilità al consumatore di raggiungere un livello di risparmio inedito ed esclusivo.

Il prodotto in promozione, come anticipato nel paragrafo precedente, è un Kobo Libra 2, un ereader con display da 7 pollici, completamente touchscreen ed impermeabile, antiriflesso e retroilluminato. L’illuminazione, e la temperatura del colore, sono regolabili dal consumatore, riuscendo così ad adattare l’esperienza in relazione propriamente all’ambiente in cui lo stesso prodotto viene utilizzato, sia al buio che in una giornata luminosa di pieno sole.

Kobo Libra 2: offerta folle su Amazon

Acquistare questo bellissimo ebook reader è davvero molto semplice, poiché a tutti gli effetti il suo prezzo è molto più basso del listino, che tranquillamente avrebbe superato i 200 euro. Nell’ultimo periodo ha invece raggiunto un prezzo medio di 179 euro, che viene ulteriormente ridotto da Amazon fino a raggiungere il valore finale di soli 150,99 euro, approfittando dello sconto del 16% applicato in automatico. Scopritelo subito a questo link.

La memoria interna di 32GB facilita l’installazione ed il download di migliaia di titoli, che permetteranno al consumatore di godere di una libreria quasi infinita, tenendola sempre a portata di mano. Sulla superficie trovano posto due pulsanti fisici, da utilizzare nel momento in cui non si volesse sfruttare il touchscreen, ad esempio per spostarsi all’interno dei singoli menù. In ultimo, il suo design leggermente allungato verso la parte destra, facilita ad esempio la presa con una mano, migliorando non poco l’ergonomia e l’usabilità di un prodotto comunque decisamente completo e ricchissimo di funzionalità.