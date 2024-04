iPhone: come migliorare la tastiera e scrivere più velocemente

Prima di continuare, una domanda: quando inviate i messaggi dal vostro iPhone siete veloci quanto un personaggio Marvel (o DC, a voi la scelta) oppure siete lumache? Se siete tra le persone piuttosto lente, tranquilli, non siete soli. La necessità di inviare con costanza SMS, magari con WhatsApp, può mettervi però a dura prova, soprattutto se per scrivere un testo di tre righe ci mettete un pel po’.

Per molti utenti, le tastiere dei cellulari sono scomode, richiedendo tempo e più sforzo per digitare i messaggi che al contrario dovrebbero essere rapidi. Tale aspetto è particolarmente evidente in chi non ha molta esperienza con la tecnologia o che utilizza poco lo smartphone. Sappiate però che non solo chi rientra in queste categorie può avere difficoltà, anche considerando che quando si passa da un modello ad un altro, come da uno device Android ad un iPhone, la tastiera può cambiare e dobbiamo rifarci l’abitudine.

Come fare per scrivere più velocemente con la tastiera di un iPhone?

Ci sono alcuni trucchi e funzioni nascoste che possono aiutarti, nel caso avessi un iPhone, a scrivere messaggi più velocemente. Per correggere eventuali errori di precisone, ad esempio, basta tenere premuto per due secondi con due dita sullo schermo per muovere rapidamente il cursore. Cliccando poi a lungo sul pulsante dei caratteri speciali, è possibile accedere rapidamente ai simboli speciali senza dover passare attraverso vari menu per cercare quello che serve. Quando si cerca un sito web, inoltre, schiacciare un qualsiasi punto sullo schermo consente di arrivare rapidamente a tutte le estensioni di dominio disponibili.

Vuoi selezionare in modo rapido il testo? Per farlo basta tenerlo premuto con un dito e scorrere con l’altro. Un solo tap consente di selezionare una parola, mentre con il doppio tap si seleziona una frase intera. Non è nulla di complicato, ma utilizzando questi trucchetti, potrai notevolmente migliorare la tua scrittura sulla tastiera dell’iPhone e non far attendere più il tuo interlocutore per tanto tempo quando chatti.