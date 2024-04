Le prime indiscrezioni riguardo la nuova Alfa Romeo Giulia stanno circolando sul web. La berlina del Biscione verrà rilasciata nel 2026 e segnerà una rottura rispetto a tutti i modelli precedenti conosciuti fino ad ora.

Tutto ha avuto inizio con Stellantis che ha incontrato diversi dealers svelando loro i 36 modelli che usciranno nell’arco dei prossimi 4 anni. Tra questi modelli è emersa anche la nuova Giulia. Sul forum di Autopareri sono emerse le testimonianze di chi ha potuto assistere all’evento. Secondo quanto riportato da queste dichiarazioni sembra che la futura berlina di Alfa Romeo non abbia convinto molto. A differenza, invece, dell’Alfa Romeo Stelvio, che è stata giudicata favolosa.

Cosa aspettarsi dalla nuova Alfa Romeo Giulia

Sembra che il problema principale legato al nuovo modello riguardi il posteriore. Infatti, sembra che la berlina potrebbe avere una sorta di coda tronca. Un dettaglio che accomuna la nuova Alfa Romeo ad altri veicoli, come la Tesla Model 3 o anche la BMW Serie 3 GT.

Una bella differenza rispetto agli altri modelli della serie Giulia caratterizzati con una coda con sbalzo posteriore palese. Ora invece si potrebbe dire che sta per verificarsi un passaggio da un’auto a 3 volumi ad una a due volumi e mezzo.

Non bisogna dimenticare che si tratta di informazioni non ufficiali. Inoltre, mancando ancora parecchio tempo fino al 2026, non è da escludere che alcuni dettagli, tra cui il design, potrebbero cambiare fino a quando non si troverà la giusta conformazione.

Ovviamente, leggendo queste prime indiscrezioni, molti appassionati dell’Alfa Romeo non sono molto contenti di questi cambiamenti. Infatti, la nuova vettura, passando a due volumi e mezzo, avrebbe un aspetto molto più “tozza” rispetto all’aspetto sportivo e slanciato che caratterizza invece gli altri modelli della serie Giulia.

C’è solo un dettaglio certo. La nuova Alfa Romeo sarà solo BEV. A confermarlo è la piattaforma su cui sorgerà il modello l’STLA Large concepita solo per vetture a batteria.