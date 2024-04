Bob Pony, un appassionato di tecnologia datata, ha pubblicato una foto decisamente particolare. Nell’immagine viene mostrata la porta parallela (LPT) di un vecchio laptop Toshiba Satellite. Ma cos’ha di particolare questa porta? Nella foto si può vedere che la porta è piena di graffette contorte. Quest’ultime non sono un mero dettaglio estetico, ma rappresentano una soluzione alquanto alternativa per azzerare la password del BIOS all’avvio.

Graffette usate per hackerare i sistemi

Dunque, usare delle graffette può in un certo senso hackerare i computer in questione. Si tratta dei modelli più datati. Se per caso siete in possesso di un vecchio portatile, ancora dotato di una porta parallela, e se non ricordate più la password del BIOS, potreste sfruttare questo “metodo” contattando Pony per avere maggiori dettagli riguardo l’operazione da eseguire per poter utilizzare ancora il dispositivo in questione utilizzando delle graffette.

La cosa è alquanto particolare e qualcuno potrà anche dire che è un intervento inutile, soprattutto considerando che i computer portatili dotati di porte parallele sono ormai fuori produzione da circa una ventina d’anni. È però vero che è particolarmente diffuso l’hardware vintage che utilizza una porta LPT. In questi casi una porta USB non è di particolare aiuto.

L’hack di Pony ha prodotto un certo interesse. Infatti, esiste una comunità di appassionati ancora molto ampia che acquistano e rimettono in sesto vecchi dispositivi su piattaforme come eBay. Per tutti gli esperti e gli appassionati di tecnologia vintage reputano interessante comprare i computer datati per poi rimetterli a nuovo. Spesso cercano occasioni particolari che permettono loro di acquistare questi dispositivi a prezzi accessibili.

Con il sistema di Pony, questi appassionati, hanno a loro disposizione un modo, attraverso delle graffette, di sbloccare il BIOS. Il dettaglio di aver speso poco aiuta a decidersi a procedere. Infatti, se nel tentativo di riavviare il BIOS si manda il computer in cortocircuito e bisognerà buttare via tutto, non si avrà investito troppo denaro per provarci.