Windows 12: il sistema operativo Microsoft sarà a pagamento?

Windows 12 non verrà lanciato a breve, c’è ancora tempo da attendere a quanto pare. La Microsoft ha purtroppo confermato che la nuova versione del sistema operativo non sarà disponibile prima del 2025. Proprio per non farsi aspettare tanto, chi vorrà potrà però testare quest’anno la versione 24h2 di Windows 11. A prescindere dai tempi e dai dettagli, quello però che si chiedono tutti gli utenti è una cosa: per installare Windows 12 sul proprio PC bisognerà pagare?

I rumor, inizialmente, suggerivano che Windows 12 avrebbe adottato sistema ad abbonamento, simile a quello di Office 365. Per accedere a funzionalità premium, come l’utilizzo dell’intelligenza artificiale per Paint e Copilot, seguendo la stessa strategia, c’era così bisogno di pagare una cifra in più. La notizia aveva subito sconvolto gli utenti anche considerando che molti dei servizi integrati sono proprio con l’IA e non sottoscrivere un abbonamento avrebbe precluso loro tantissime funzionalità avanzate. Altre notizie successivo hanno poi smentito tali teorie, suggerendo che la versione sarebbe stata gratuita e che non avrebbe richiesto tariffe da pagare.

Teorie e rumor su Windows 12: chi avrà ragione?

Nel caso in cui ad avere ragione fossero i rumori più recenti, Windows 12 e tutte le sue funzioni con intelligenza artificiale saranno usufruibili per qualunque utente, senza spese significative che possano gravare sul portafogli. Chiunque potrebbe testare sul proprio pc le particolarità della tecnologia avanzata dell’IA. Gli utenti, ovviamente, hanno accolto questa possibilità con grande entusiasmo, ma per ora è solo questo: una possibilità. La Microsoft in merito non ha rilasciato alcuna dichiarazione, lasciandoci a brancolare nel buio.

L’ipotesi più plausibile, seguendo i rilasci precedenti, è che la versione base di Windows 12 sarà gratuita e accessibile a tutti gli utenti senza costi aggiuntivi. Al contempo, alcune funzionalità avanzate potrebbero essere disponibili pagando un abbonamento annuale o mensile. Insomma, tra le speculazioni la più probabile potrebbe essere un mix che unisce alcuni aspetti di entrambe. Anche se si dovesse accedere a qualche funzionalità tramite una spesa, non si tratterebbe comunque di qualcosa di dispendioso, probabilmente si starebbe sui cinque euro mensili.

Quindi, sembra che non ci sarà un costo una tantum per l’installazione di Windows 12 e gli utenti potranno scaricare ed installare il sistema operativo gratuitamente, con la possibilità di scegliere di pagare solo per le funzionalità aggiuntive che ritengono utili per le proprie esigenze.